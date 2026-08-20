Alianza Lima y Sporting Cristal esperan por este jugador tricampeón de Universitario

Los equipos más grandes del fútbol peruano, quieren a tricampeón de Universitario. Alianza Lima y Sporting Cristal, buscarán ficharlo pronto.

Un movimiento silencioso en el mercado de la Liga 1 genera enorme expectativa sobre el futuro de una de las piezas más queridas del fútbol nacional. Detrás de las escenas, dos potencias de la capital aguardan pacientemente el momento exacto para dar un golpe contundente en el torneo.

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Se trata de José “El Tunche” Rivera, el veloz atacante cuyo contrato con Universitario de Deportes culmina al finalizar la presente temporada. La falta de certezas sobre su renovación mantuvo en vilo tanto a la hinchada crema como a sus perseguidores.

Tunche Rivera pertenece a Universitario esta temporada. (Foto: X).

El acecho de Alianza Lima y Sporting Cristal

Ante la posibilidad concreta de que quede libre a fin de año, en La Victoria y el Rímac comenzaron a frotarse las manos. Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal siguen de cerca su situación para intentar ficharlo sin costo de traspaso.

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El perfil del atacante tarapotino, caracterizado por su efectividad y despliegue físico, encaja en los planes ofensivos de ambas instituciones. Sin embargo, un movimiento inesperado dentro de la ‘U’ modificó el rumbo de las negociaciones.

Universitario trabaja en la renovación del Tunche

De acuerdo con el comunicador Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, la directiva de Universitario de Deportes decidió reaccionar para evitar la partida de su futbolista hacia un rival directo. Por ello, la dirigencia entabló contacto con el entorno del jugador para asegurarle que buscarán prolongar su contrato.

Peralta reveló sobre esta conversación: “Alguien de la ‘U’ le hizo saber al ‘Tunche’ que existe la intención de conversar sobre su renovación. Algo que el jugador no pensaba que iba a darse, porque tiene opciones para fin de año, entre ellas Alianza Lima y Sporting Cristal, cuando quede libre”.

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¿Dónde jugará José Rivera la próxima temporada?

Este acercamiento tomó por sorpresa al propio futbolista, quien no anticipaba una oferta en medio de la actual coyuntura del club. Saberse considerado para los próximos proyectos generó una reacción muy positiva en el atacante, renovando su entusiasmo por permanecer en la institución.

Con esta maniobra silenciosa, la directiva merengue busca cerrar el paso a sus clásicos rivales y asegurar la continuidad de una de sus figuras. De este modo, Alianza Lima y Sporting Cristal ven complicarse una operación que parecía muy encaminada.

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