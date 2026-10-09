Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga 1

Alineaciones de Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II por la Liga 1: formaciones probables

Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II este sábado 10 de octubre desde las 15:30 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II

Comerciantes Unidos viene de caer 1-2 ante Alianza Atletico y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

+ Seguinos en

ADC Juan Pablo II viene de ganarle 4-0 a Club Deportivo Moquegua y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II

Comerciantes Unidos (4-4-2): Matias Cordova, Alexis Cossio, Juan Rodriguez, Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Alexis Arias, Jose Parodi, Wilter Ayovi, Josuee Herrera, Maximiliano Perez, Rodrigo Vilca. DT: Jose Eugenio Hernandez.

ADC Juan Pablo II (4-4-2): Matías Alejandro Vega, Aron Sanchez, Paolo Reyna, Pablo Miguez, Hugo Ancajima, Juan Pablo Goicochea, Alvaro Rojas, Erinson Ramirez, Christian Flores, Nilton Ramirez, Janio Posito. DT: Jorge Araujo.

Suplentes de Comerciantes Unidos: Matias Sen, Jean Olivares, Yimy Gamero, Paolo Fuentes, Thiago Salinas, Daniel Lino, Oscar Pinto, Piero Guzman, Jose Charun, Mathias Carpio.

Suplentes de ADC Juan Pablo II: Mateo Rodriguez, Matias Almiron, Ismael Quispe, Hector Bazan, Jack Duran, Jorge Toledo, Chase Villanueva, Josue Torres, Jack Carhuallanqui.

La previa de Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 15:30 (hora de Perú)
  • Historial: 4 cruces — Comerciantes Unidos ganó 2, ADC Juan Pablo II ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 27/06/2026: Comerciantes Unidos 0-0 ADC Juan Pablo II
  • Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Sporting Cristal, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de ADC Juan Pablo II: vs. Sport Boys, sábado 17 de octubre
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones