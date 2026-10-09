Alineaciones de Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II por la Liga 1: formaciones probables

Se viene Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II este sábado 10 de octubre desde las 15:30 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II
Comerciantes Unidos viene de caer 1-2 ante Alianza Atletico y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
ADC Juan Pablo II viene de ganarle 4-0 a Club Deportivo Moquegua y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II
Comerciantes Unidos (4-4-2): Matias Cordova, Alexis Cossio, Juan Rodriguez, Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Alexis Arias, Jose Parodi, Wilter Ayovi, Josuee Herrera, Maximiliano Perez, Rodrigo Vilca. DT: Jose Eugenio Hernandez.
ADC Juan Pablo II (4-4-2): Matías Alejandro Vega, Aron Sanchez, Paolo Reyna, Pablo Miguez, Hugo Ancajima, Juan Pablo Goicochea, Alvaro Rojas, Erinson Ramirez, Christian Flores, Nilton Ramirez, Janio Posito. DT: Jorge Araujo.
Suplentes de Comerciantes Unidos: Matias Sen, Jean Olivares, Yimy Gamero, Paolo Fuentes, Thiago Salinas, Daniel Lino, Oscar Pinto, Piero Guzman, Jose Charun, Mathias Carpio.
Suplentes de ADC Juan Pablo II: Mateo Rodriguez, Matias Almiron, Ismael Quispe, Hector Bazan, Jack Duran, Jorge Toledo, Chase Villanueva, Josue Torres, Jack Carhuallanqui.
La previa de Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 15:30 (hora de Perú)
- Historial: 4 cruces — Comerciantes Unidos ganó 2, ADC Juan Pablo II ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 27/06/2026: Comerciantes Unidos 0-0 ADC Juan Pablo II
- Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Sporting Cristal, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de ADC Juan Pablo II: vs. Sport Boys, sábado 17 de octubre