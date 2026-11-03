Alineaciones de Comerciantes Unidos y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Comerciantes Unidos y Asociacion Deportiva Tarma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Comerciantes Unidos recibe a Asociacion Deportiva Tarma este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Comerciantes Unidos viene de empatar 1-1 con Melgar y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de ganarle 2-0 a Club Deportivo Moquegua y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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