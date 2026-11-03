Alineaciones de Comerciantes Unidos y Asociacion Deportiva Tarma por la Liga 1: formaciones probables

Comerciantes Unidos recibe a Asociacion Deportiva Tarma este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Comerciantes Unidos viene de empatar 1-1 con Melgar y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Asociacion Deportiva Tarma viene de ganarle 2-0 a Club Deportivo Moquegua y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Comerciantes Unidos y Asociacion Deportiva Tarma
Comerciantes Unidos (4-2-3-1): Matias Cordova, Jose Parodi, Flavio Alcedo, Juan Rodriguez, Daniel Lino, Agustin Rodriguez, Rodrigo Vilca, Yimy Gamero, Josuee Herrera, Matias Sen, Jean Olivares. DT: Claudio Biaggio.
Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nunez, Angel Ojeda Allauca, Joao Rojas, Luis Perez, Juan Lucumi, Said Peralta, Marco Rodriguez. DT: Victor Rivera.
La previa de Comerciantes Unidos y Asociacion Deportiva Tarma: todo lo que hay que saber
- Día: martes 3 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Deportivo Garcilaso, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Asociacion Deportiva Tarma: vs. Sporting Cristal, sábado 7 de noviembre