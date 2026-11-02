Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras juegan Sport Huancayo vs. Melgar

Hoy continúa la jornada 15 del Torneo Clausura y también en el Acumulado 2026. Conoce cómo van las tablas de posiciones en la presente Liga 1.

La Jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 se encamina hacia su fase decisiva en este tramo final del campeonato local. La lucha por el título y la clasificación a las copas internacionales mantiene en expectativa a los hinchas de los distintos equipos.

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Universitario líder momentáneo del Clausura

El resultado más destacado del fin de semana fue el contundente triunfo de Universitario de Deportes frente a Atlético Grau en condición de visitante. Con esta victoria por 3-1, el cuadro crema dio un golpe sobre la mesa y escaló provisionalmente al primer lugar de la tabla con 30 puntos.

Universitario venció de visita en Trujillo al Atlético Grau. (Foto: X).

Por su parte, Alianza Atlético logró quedarse con los tres puntos tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a Juan Pablo II. Con este festejo en casa, el conjunto churre alcanzó las 28 unidades en el certamen.

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Resultados recientes de la jornada 15

En otro de los duelos de la jornada, CD Moquegua y Los Chankas firmaron un empate sin goles al cabo de un trámite parejo de principio a fin. Con este resultado, el cuadro moqueguano sumó 11 puntos, mientras que la escuadra andahuaylina llegó a las 13 unidades.

La gran sorpresa de los partidos ya disputados la protagonizó Sport Boys, equipo que logró imponerse por 1-0 en su difícil visita a Cusco FC. La escuadra rosada rescató tres puntos valiosos en la altura para alcanzar las 24 unidades, dejando al conjunto cusqueño estancado con 24 puntos.

Partidos pendientes y desenlace de la fecha

El desarrollo de la fecha continuará con compromisos electrizantes, entre los que resalta el choque donde Sporting Cristal, actualmente con 28 puntos, buscará una victoria obligatoria para intentar recuperar la cima del torneo. Asimismo, Melgar (26 puntos) se medirá ante Sport Huancayo (28 puntos) en un choque de pronóstico reservado por la altura.

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La jornada decimoquinta concluirá con el imperdible enfrentamiento de Alianza Lima, ubicado con 25 puntos, recibiendo a Cienciano (17 puntos) en el Estadio Alejandro Villanueva. El conjunto blanquiazul saldrá por la victoria ante su gente con el firme propósito de no ceder terreno en la pelea por el título.

Tablas de posiciones del Clausura y Acumulado 2026

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Partidos disputados (Resultados)

Alianza Atlético 1 – 0 Juan Pablo II

CD Moquegua 0 – 0 Los Chankas

Cusco FC 0 – 1 Sport Boys

Atlético Grau 1 – 3 Universitario

Partidos pendientes (Programación)

Lunes, 2 de noviembre

Sport Huancayo vs. FBC Melgar — 11:00 AM

UTC vs. Deportivo Garcilaso — 1:15 PM

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — 3:30 PM

Martes, 3 de noviembre

Comerciantes Unidos vs. ADT — 3:00 PM

Alianza Lima vs. Cienciano — 8:00 PM

DATOS CLAVE