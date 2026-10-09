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Liga 1

Alineaciones de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo por la Liga 1: formaciones probables

Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo se enfrentan este viernes 9 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo, Liga 1
Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo, Liga 1

Se viene Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo este viernes 9 de octubre desde las 20:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo

Deportivo Garcilaso viene de ganarle 4-0 a Universitario y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Sport Huancayo viene de ganarle 3-2 a CD UT Cajamarca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo

Deportivo Garcilaso (4-2-3-1): Patrick Zubczuk, Xavi Moreno, Agustín Gómez, Aldair Salazar, Erick Canales, Kevin Sandoval, Agustin Gonzalez, Carlos Ramos, Facundo Castelli, Beto da Silva, Francisco Arancibia. DT: Lisandro Greppo.

Sport Huancayo (4-2-3-1): Angel Zamudio, Hugo Angeles, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Jean Franco Falconi, Nahuel Lujan, Ricardo Salcedo, Diego Carabano, Ronal Huaccha, Javier Sanguinetti, Piero Magallanes. DT: Richard Pellejero.

Suplentes de Deportivo Garcilaso: Cesar Flores, Lucas Ríos, Sharif Ramirez, Anthony Rosell, Jefferson Portales, Christopher Olivares, Adrian Ascues, Juniors Barbieri, Joao Mendoza, Fernando Pacheco.

Suplentes de Sport Huancayo: Rick Campodonico, Juan Martinez, Juan Gimenez, Jeremy Rostaing, Aldair Ccorahua, Edu Villar, Aldo Quinonez, Yonatan Murillo, Daniel Porozo.

La previa de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 9 de octubre
  • Hora: 20:00 (hora de Perú)
  • Historial: 7 cruces — Deportivo Garcilaso ganó 1, Sport Huancayo ganó 3 y empataron 3
  • Último antecedente: 18/04/2026: Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso
  • Próximo partido de Deportivo Garcilaso: vs. Melgar, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Sport Huancayo: vs. Cusco, viernes 16 de octubre
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