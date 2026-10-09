Alineaciones de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo por la Liga 1: formaciones probables

Se viene Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo este viernes 9 de octubre desde las 20:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo
Deportivo Garcilaso viene de ganarle 4-0 a Universitario y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Sport Huancayo viene de ganarle 3-2 a CD UT Cajamarca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo
Deportivo Garcilaso (4-2-3-1): Patrick Zubczuk, Xavi Moreno, Agustín Gómez, Aldair Salazar, Erick Canales, Kevin Sandoval, Agustin Gonzalez, Carlos Ramos, Facundo Castelli, Beto da Silva, Francisco Arancibia. DT: Lisandro Greppo.
Sport Huancayo (4-2-3-1): Angel Zamudio, Hugo Angeles, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Jean Franco Falconi, Nahuel Lujan, Ricardo Salcedo, Diego Carabano, Ronal Huaccha, Javier Sanguinetti, Piero Magallanes. DT: Richard Pellejero.
Suplentes de Deportivo Garcilaso: Cesar Flores, Lucas Ríos, Sharif Ramirez, Anthony Rosell, Jefferson Portales, Christopher Olivares, Adrian Ascues, Juniors Barbieri, Joao Mendoza, Fernando Pacheco.
Suplentes de Sport Huancayo: Rick Campodonico, Juan Martinez, Juan Gimenez, Jeremy Rostaing, Aldair Ccorahua, Edu Villar, Aldo Quinonez, Yonatan Murillo, Daniel Porozo.
La previa de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 9 de octubre
- Hora: 20:00 (hora de Perú)
- Historial: 7 cruces — Deportivo Garcilaso ganó 1, Sport Huancayo ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 18/04/2026: Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso
- Próximo partido de Deportivo Garcilaso: vs. Melgar, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Sport Huancayo: vs. Cusco, viernes 16 de octubre