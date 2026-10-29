Alineaciones de Los Chankas y Cusco por la Liga 1: formaciones probables

Los Chankas y Cusco se enfrentan este jueves 29 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Los Chankas recibe a Cusco este jueves 29 de octubre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Los Chankas viene de caer 1-4 ante Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Cusco viene de ganarle 3-1 a Sporting Cristal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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