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Alineaciones de Los Chankas y Cusco por la Liga 1: formaciones probables

Los Chankas y Cusco se enfrentan este jueves 29 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Los Chankas vs. Cusco, Liga 1
Los Chankas vs. Cusco, Liga 1

Los Chankas recibe a Cusco este jueves 29 de octubre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Los Chankas viene de caer 1-4 ante Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Cusco viene de ganarle 3-1 a Sporting Cristal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Los Chankas y Cusco

Los Chankas (4-2-3-1): Hairo Camacho, Michael Kaufman, Carlos Pimienta, David Gonzáles, Kenyi Barrios, Jorge Palomino, Franco Torres, Christian Velarde, Oshiro Takeuchi, Jarlín Quintero, Marlon Torres. DT: Juan Carlos Bazalar.

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Cusco (4-1-4-1): Pedro Díaz, José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos, Lucas Colitto, Diego Soto, Carlos Montaño, Iván Colman, José Manzaneda, Facundo Julián Callejo. DT: Javier Rabanal.

La previa de Los Chankas y Cusco: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 29 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de Perú)
  • Historial: 8 cruces — Los Chankas ganó 2, Cusco ganó 3 y empataron 3
  • Último antecedente: 10/05/2026: Cusco 1-1 Los Chankas
  • Próximo partido de Los Chankas: vs. Club Deportivo Moquegua, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Cusco: vs. Sport Boys, domingo 1 de noviembre
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