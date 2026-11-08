Así fue el gol 21 de Eryc Castillo en este 2026 para el 1-0 de Alianza Lima ante Chankas CYC

'La Culebra' anotó el primer gol del partido entre Alianza Lima y Chankas CYC en Anduhaylas. El ecuatoriano extiende su récord goleador en el año.

Eryc Castillo adelantó a Alianza Lima en el partido ante Chankas CYC en Andahuaylas. El ecuatoriano marcó el 1-0 al minuto 6 del segundo tiempo, aprovechando una buena asistencia de Fernando Gaibor.

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‘La Culebra’ le ganó la espalda a sus marcadores para quedar casi mano a mano con Hairo Camacho y definir junto a un palo para el 1-0. Gaibor hizo una gran jugada donde recuperó el balón y lo asistió al ecuatoriano con un preciso pase en cortada.

Este fue el gol número 21 de Eryc Castillo en esta temporada 2026 en Liga 1. En tanto, fue su anotación número 12 en el Torneo Clausura 2026, superando los 9 que convirtió en el Apertura. Así, sigue extendiendo su récord goleador y se consolida en el primer lugar de la tabla de goleadores.

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En tanto, para Fernando Gaibor, esta fue su tercera asistencia de la temporada. Si bien ha sido un jugador influyente en el juego del equipo de Pablo Guede, esto no se traduce en esta clase de números.

Error de Luis Advíncula y gol de Kelvin Sánchez para el empate

Sin embargo, la alegría le duró poco a Alianza Lima. Ocho minutos después, un error de Luis Advíncula, dejó solo a Abdiel Ayarza. Su definición la atajó bien Alejandro Duarte, pero el rebote siempre le quedó a Chankas CYC. Jarlín Quintero intentó y Nico Díaz salvó en la línea, hasta que Kelvin Sánchez anotó el empate.

Fue un gol proveniente de una gran carambola, pero donde el fallo de Advíncula terminó condicionando la jugada y favoreciendo al cuadro local. Kelvin Sánchez pudo cerrar la jugada, pese al último esfuerzo de Alejandro Duarte.

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