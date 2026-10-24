Alineaciones de Sport Huancayo y Alianza Atletico por la Liga 1: formaciones probables

Sport Huancayo recibe a Alianza Atletico este sábado 24 de octubre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Sport Huancayo viene de ganarle 2-1 a Cusco y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Alianza Atletico viene de caer 1-4 ante Universitario y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sport Huancayo y Alianza Atletico
Sport Huancayo (4-2-3-1): Ángel Zamudio, Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Hugo Ángeles, Diego Carabaño, Nahuel Luján, Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Javier Sanguinetti. DT: Richard Pellejero.
Alianza Atletico (4-1-4-1): Steven Rivadeneyra, Stefano Fernández, Williams Guzmán, José Luján, Anthony Gordillo, Guillermo Larios, Hernán Lupu, Germán Gastón Díaz, Jorge del Castillo, Cristian Penilla, José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.
La previa de Sport Huancayo y Alianza Atletico: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 12:45 (hora de Perú)
- Historial: 28 cruces — Sport Huancayo ganó 12, Alianza Atletico ganó 9 y empataron 7
- Último antecedente: 03/05/2026: Alianza Atletico 4-1 Sport Huancayo
- Próximo partido de Sport Huancayo: vs. ADC Juan Pablo II, martes 27 de octubre
- Próximo partido de Alianza Atletico: vs. Deportivo Garcilaso, miércoles 28 de octubre