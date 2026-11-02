Alineaciones de Sport Huancayo y Melgar por la Liga 1: formaciones probables

Sport Huancayo recibe a Melgar este lunes 2 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Sport Huancayo viene de caer 0-2 ante ADC Juan Pablo II y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Melgar viene de empatar 1-1 con Comerciantes Unidos y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sport Huancayo y Melgar
Sport Huancayo (4-2-3-1): Ángel Zamudio, Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing, Aldo Quiñónez, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Piero Magallanes, Daniel Porozo, Javier Sanguinetti. DT: Richard Pellejero.
Melgar (4-2-3-1): Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Kevin Minda, Cristian Bordacahar, Johnny Vidales, Lautaro Guzmán. DT: Miguel Rondelli.
La previa de Sport Huancayo y Melgar: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 11:00 (hora de Perú)
- Historial: 44 cruces — Sport Huancayo ganó 13, Melgar ganó 19 y empataron 12
- Último antecedente: 16/05/2026: Melgar 4-1 Sport Huancayo
- Próximo partido de Sport Huancayo: vs. Cienciano, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Melgar: vs. ADC Juan Pablo II, sábado 7 de noviembre