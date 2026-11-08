Así fue el gol de cabeza de Williams Riveros para el 1-0 de Universitario ante CD Moquegua

Williams Riveros cabeceó casi sin marca y venció a Carlos Grados tras un córner. Tercer gol en 2026 para el defensor paraguayo. Antes del final del primer tiempo, lo empató CD Moquegua.

Williams Riveros apareció de cabeza para marcar el 1-0 para Universitario ante CD Moquegua en el partido de la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El experimentado defensor llegó casi en soledad para conectar desde el área chica para el gol que pone en ventaja a la ‘U’.

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En la jugada previa al gol, Edison Flores había forzado a Carlos Grados a una gran atajada tras un tiro libre. Mandó la jugada al córner y, de ahí, el centro de Jairo Concha encontró a ‘Jerarquía’ Riveros casi en el área chica y sin marca. Su cabezazo fue directo contra el palo para el 1-0 de Universitario.

Fue el tercer gol para el defensor paraguayo de 33 años en esta temporada 2026 de la Liga 1. Fue el segundo que anota en este Torneo Clausura, ya que anteriormente le había anotado a UTC en el triunfo 4-2 el pasado 29 de agosto en Cajamarca.

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Por su parte, para Jairo Concha, fue su décima asistencia de gol en este año contando todas las competencias. A su vez, fue la cuarta que concreta en este Torneo Clausura (tuvo cinco en el Apertura y una en la Copa Libertadores).

CD Moquegua llegó al empate tras error de Caín Fara

Sin embargo, antes del final del primer tiempo, la ‘U’ pagó caro sus errores. Una mala salida llevó a un tiro de esquina donde CD Moquegua lo aprovechó de gran forma para llegar al empate.

Tras un mal despeje, Caín Fara, quien había sido el héroe ante Sport Boys con un gol de taco, quiso despejar el balón, pero terminó asistiendo al capitán visitante, Juan Diego Lojas, quien definió al primer palo y convirtió el 1-1. Miguel Vargas pudo haber hecho algo más, pero sufrió una nueva caída de su valla.

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Así, el partido se fue al entretiempo con empate 1-1 en el Estadio Monumental U Marathon. Si bien lo ganaba bien el conjunto de Fabián Bustos, se durmió sobre el final y lo aprovechó su rival.

DATOS CLAVE

Williams Riveros marcó el 1-0 para Universitario en la fecha 16 del Clausura.

marcó el 1-0 para Universitario en la fecha 16 del Clausura. Juan Diego Lojas anotó el 1-1 de Moquegua tras error de Caín Fara.

anotó el 1-1 de Moquegua tras error de Caín Fara. Jairo Concha logró su décima asistencia del 2026 en el gol de Riveros.