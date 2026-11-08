El gol de penal de Gianluca Lapadula ante CD Moquegua tras la falta sobre Álex Valera

Álex Valera fue bajado por Cristian Enciso y Sebastián Lozano cobró penal. Gianluca Lapadula lo pateó muy bien y metió el 2-1 para Universitario.

Gianluca Lapadula anotó el gol del 2-1 para Universitario de Deportes en el partido ante CD Moquegua, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El ‘Bambino’ convirtió de penal para volver a adelantar a la ‘U’. El árbitro Sebastián Lozano cobró infracción dentro del área de Cristian Enciso sobre Álex Valera.

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Fue una jugada determinante en el segundo tiempo. De un cabezazo en el área, Álex Valera no paró bien el balón, pero recibió una infracción dentro del área de parte de Cristian Enciso. Sebastián Lozano no dudó en cobrar y mantuvo su decisión a instancias del VAR, pese a la protesta de los jugadores moqueguanos.

El penal no lo pateó Valera, quien había errado ante Sport Boys. Gianluca Lapadula tomó la responsabilidad y no falló. Una buena ejecución puso el 2-1 para que Universitario vuelva a adelantarse, tal como lo había hecho en la primera mitad con el gol de Williams Riveros.

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Este fue el noveno gol para el delantero ítalo-peruano de 36 años desde su llegada a Ate. Su último tanto había sido ante Atlético Grau en Trujillo a comienzos del mes de noviembre.

Sin embargo, a pesar de este gol, Universitario no pudo liquidar el pleito y, nuevamente, un error le cuesta administrar la ventaja.

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CD Moquegua lo empató por una imprudencia de Jorge Murrugarra

Jorge Murrugarra había ingresado por una lesión de Horacio Calcaterra y una jugada temeraria suya llevó a una nueva chance desde los doce pasos. El volante de la ‘U’ fue con los chimpunes en alto y le dio en la cabeza a Brayan Angulo. Sebastián Lozano cobró penal, sin dudar.

El propio Brayan Angulo tuvo la responsabilidad en el penal y un buen remate junto al palo terminó en el 2-2, pese al buen esfuerzo de Miguel Vargas. Así, otra vez, CD Moquegua llegó a la igualdad de manera rápida.

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