Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1

Todo va quedando listo para el encuentro de esta noche entre Universitario de Deportes vs. CD Moquegua a disputarse en el Estadio Monumental. Las evaluaciones previas están totalmente dadas a esta altura del día, así que ahora vamos a conocer a detalle cuáles serán las alineaciones titulares de ambos equipos y si es que los entrenadores ensayarán cambios en sus decisiones.
Universitario de Deportes depende de sí mismo para llevarse el Torneo Clausura 2026 y el día de hoy deberán ganar a como de lugar para llegar con mucha más vida a la última fecha del campeonato. CD Moquegua viene peleando por no descender a segunda división y requieren sumar de forma obligatoria para empezar a respirar mejor. Es así que estamos ante un prometedor partido.
Alineaciones titulares de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026
Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.
CD Moquegua | Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén; Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Allonso Dávila; Yorman Zapata, Édgar Lastre y Brayan Angulo Tenorio. DT: José Soto.
Horarios de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (lunes 9/11)
Qué resultados necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2026 en estas fechas finales
Canales de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes recibe a CD Moquegua en el Estadio Monumental a las 20:30.
- Gianluca Lapadula y Álex Valera serán los delanteros titulares de Universitario.
- La transmisión oficial del partido será mediante Movistar TV, DSports y Claro TV.