Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1

Todo va quedando listo para el encuentro de esta noche entre Universitario de Deportes vs. CD Moquegua a disputarse en el Estadio Monumental. Las evaluaciones previas están totalmente dadas a esta altura del día, así que ahora vamos a conocer a detalle cuáles serán las alineaciones titulares de ambos equipos y si es que los entrenadores ensayarán cambios en sus decisiones.

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Universitario de Deportes depende de sí mismo para llevarse el Torneo Clausura 2026 y el día de hoy deberán ganar a como de lugar para llegar con mucha más vida a la última fecha del campeonato. CD Moquegua viene peleando por no descender a segunda división y requieren sumar de forma obligatoria para empezar a respirar mejor. Es así que estamos ante un prometedor partido.

Alineaciones titulares de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

CD Moquegua | Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén; Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Allonso Dávila; Yorman Zapata, Édgar Lastre y Brayan Angulo Tenorio. DT: José Soto.

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Horarios de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (lunes 9/11)

Canales de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes recibe a CD Moquegua en el Estadio Monumental a las 20:30 .

recibe a en el a las . Gianluca Lapadula y Álex Valera serán los delanteros titulares de Universitario .

y serán los delanteros titulares de . La transmisión oficial del partido será mediante Movistar TV, DSports y Claro TV.