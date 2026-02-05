Así se jugará la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

La Liga 1 2026 sigue su curso y este fin de semana se disputará la Fecha 2 del Torneo Apertura. Con los equipos poniéndose a punto en el aspecto físico y futbolístico para empezar a demostrar sus mejores versiones en el campo de juego, se espera una jornada plagada de diversas emociones, tal y como fue la semana pasada cuando se dio el debut oficial del campeonato.

En cuanto a los partidos más atractivos y resonantes que se esperan en el marco de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026, claramente el que disputarán Cusco FC vs. Universitario de Deportes representa ser uno de los más esperados por los hinchas. Además, al jugarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el favoritismo podría estar a favor de los locales y no del tricampeón nacional.

Otro de los encuentros que genera bastante tendencia es el que jugarán Sporting Cristal vs. FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. Con el condimento del regreso de Juan Reynoso al recinto que alguna vez fue su casa, ambos equipos pretenden el triunfo para afianzarse en la parte más alta de la tabla de posiciones. A continuación, conoce la programación de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

Programación de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

15:00 | CD Moquegua vs. UTC | Estadio Hugo Sotil

Sábado 7 de febrero

13:00 | ADT vs. Sport Boys | Estadio Unión Tarma

15:15 | Atlético Grau vs. Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36

20:00 | Cusco FC vs. Universitario de Deportes| Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

11:00 | Sporting Cristal vs. FBC Melgar | Estadio Alberto Gallardo

15:15 | Los Chankas vs. Alianza Atlético | Estadio Los Chankas

15:30 | Cienciano vs. Juan Pablo II | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

18:00 | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 9 de febrero

15:30 | FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón

Fuente: Liga 1 Te Apuesto.

¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

La Fecha 2 del Torneo Apertura 2026, así como todos los partidos del campeonato peruano, se transmitirá oficialmente a través de la señal de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘ podrás disfrutar de los cotejos más importantes jornada tras jornada.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

