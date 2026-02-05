¿Se retira? Gabriel Costa tomó tajante decisión tras no fichar por ningún equipo de Perú

En las últimas horas, el mercado de fichajes del fútbol peruano dio un giro sorpresivo en torno a Gabriel Costa. Aunque se hablaba de que el delantero, exjugador de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, estaba en la mira de la San Martín para la Liga 2, el atacante finalmente tomó una decisión clara sobre su futuro.

Gabriel Costa se va de Perú

De acuerdo con el periodista deportivo Gustavo Peralta, Gabriel Costa no llegó a un acuerdo con la Universidad San Martín para jugar en la Segunda División del fútbol peruano.

Ante la falta de ofertas en nuestro país, el delantero uruguayo-peruano, conocido como ‘Gabi’, decidió poner fin a su etapa en Perú y buscar nuevas oportunidades en el extranjero.

“Gabriel Costa no firmó con San Martín para la liga 2. Al no haber opciones para él en el fútbol peruano, buscará otro rumbos“, escribió el mencionado comunicador en sus redes sociales.

La emotiva despedida de Gabriel Costa

Gabriel Costa decidió sorprender a sus seguidores en redes sociales para despedirse del Perú, tras ocho años defendiendo a los tres grandes del fútbol local: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

El atacante reconoció que su desempeño le abrió las puertas de la Selección Peruana, por lo que deja el país con cierta nostalgia, recordando todas las etapas que vivió a lo largo de su carrera profesional.

“Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar. A la Selección Peruana de Fútbol, mi gratitud eterna. Tener la oportunidad de representar a un país entero y disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar fue uno de los mayores honores de mi trayectoria. Mi agradecimiento se extiende al Perú, a su gente, a los hinchas, a quienes estuvieron en los buenos momentos y también en los difíciles. Perú fue una parte fundamental de mi camino profesional, un país que me abrió las puertas, me dio oportunidades y me permitió crecer, competir al más alto nivel y cumplir sueños que todo futbolista anhela”, expresó en su cuenta de Instagram.

