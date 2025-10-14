Así se mueven las tablas del Clausura y Acumulado tras el Melgar vs. Alianza Universidad por la fecha 14

El Torneo Clausura está llegando a su final y ya se están jugando las últimas jornadas. En esta oportunidad por la fecha número 14 se dio un emocionante encuentro entre Melgar y Alianza Universidad en el estadio de la UNSA en Arequipa.
El encuentro en la ‘Ciudad Blanca’ inició muy bien para el equipo local. El goleador del ‘Dominó’ puso el 1-0 a los tan solo 9 minutos. Más tarde a los 38 aumentaron la ventaja con una anotación del lateral por derecha Alejandro Ramos que dejó a los arequipeños 2-0 arriba.
En el segundo tiempo el partido tuvo más emoción con el descuento de los huanuqueños. Carlos Ascues logró el 2-1 a los 57 minutos para poner más picante el final de la contienda. Pero no se volvería a mover el marcador a favor de Melgar de Juan Reynoso.
Así se mueve la tabla del Clausura:
Así se mueve la tabla del Acumulado:
Los resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura
Así se vienen desarrollando los partidos en la jornada número 14 del Torneo Clausura con grandes resultados.
Domingo 12 de octubre:
- Ayacucho 2-2 ADT
- Alianza Atlético 1-0 Chankas CYC
- Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos
Lunes 13 de octubre:
- UTC 0-2 Cienciano
- Juan Pablo II College 0-1 Deportivo Garcilaso
Martes 14 de octubre:
- Melgar 2-1 Alianza Universidad
Jueves 16 de octubre:
- Alianza Lima vs. Sport Boys
Jueves 23 de octubre:
- Sporting Cristal vs. Universitario