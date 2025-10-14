Es tendencia:
Así se mueven las tablas del Clausura y Acumulado tras el Melgar vs. Alianza Universidad por la fecha 14

La tabla se mueve de esta forma tras el Melgar vs. Alianza Universidad.

Por Bruno Castro

Melgar vs. Alianza Universidad.
© Liga 1Melgar vs. Alianza Universidad.

El Torneo Clausura está llegando a su final y ya se están jugando las últimas jornadas. En esta oportunidad por la fecha número 14 se dio un emocionante encuentro entre Melgar y Alianza Universidad en el estadio de la UNSA en Arequipa.

El encuentro en la ‘Ciudad Blanca’ inició muy bien para el equipo local. El goleador del ‘Dominó’ puso el 1-0 a los tan solo 9 minutos. Más tarde a los 38 aumentaron la ventaja con una anotación del lateral por derecha Alejandro Ramos que dejó a los arequipeños 2-0 arriba.

En el segundo tiempo el partido tuvo más emoción con el descuento de los huanuqueños. Carlos Ascues logró el 2-1 a los 57 minutos para poner más picante el final de la contienda. Pero no se volvería a mover el marcador a favor de Melgar de Juan Reynoso.

Así se mueve la tabla del Clausura:

Así se mueve la tabla del Acumulado:

Los resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura

Así se vienen desarrollando los partidos en la jornada número 14 del Torneo Clausura con grandes resultados.

Domingo 12 de octubre:

  • Ayacucho 2-2 ADT
  • Alianza Atlético 1-0 Chankas CYC
  • Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos
Lunes 13 de octubre:

  • UTC 0-2 Cienciano
  • Juan Pablo II College 0-1 Deportivo Garcilaso

Martes 14 de octubre:

  • Melgar 2-1 Alianza Universidad

Jueves 16 de octubre:

  • Alianza Lima vs. Sport Boys
Jueves 23 de octubre:

  • Sporting Cristal vs. Universitario
