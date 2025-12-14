Mientras en Alianza Lima no dio la talla, Juan Reynoso explicó la razón por la que fichó a Jeriel De Santis

Para nadie es ninguna novedad que el nombre de Jeriel De Santis no genera buen recuerdo en el fútbol peruano. Su pasado reciente en Alianza Lima no dejó muy buenas sensaciones que digamos e incluso se podría decir que se marchó por la puerta de atrás. Ahora, luego de romperla en el fútbol de Venezuela, fichó por FBC Melgar y Juan Reynoso explicó la decisión de contar con sus servicios.

A modo de préstamo desde Caracas FC de Venezuela, Jeriel De Santis tendrá la oportunidad de trabajar bajo el mando de un Juan Reynoso que defendió a más no poder dicha contratación. Sabiendo que al vestir de Alianza Lima no cumplió las expectativas, el estratega arequipeño enfatizó en que los números del ‘9’ fueron muy buenos en la temporada 2025 y hay que aprovechar su presente.

“Son entendibles las dudas, pero lo que nos avala son los hechos. Es una contratación particularmente pedida por mí ya que he tenido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, lo que más me interesa. Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia. Sus números este último año han sido muy buenos. En casi 35 partidos ha hecho 14 goles”; destacó Juan Reynoso.

¿Cuál será el rol que Juan Reynoso le pedirá a Jeriel De Santis en FBC Melgar?

Entendiendo que Jeriel De Santis viene de destacar en gran medida con camiseta de Caracas FC de Venezuela, tanto en el torneo local como en Copa Sudamericana, Juan Reynoso dio detalles de cuál empezaría a ser el rol del delantero en FBC Melgar. Además, contó cómo lo ve en el campo de juego y en qué posiciones espera que pueda rendir al máximo de sus capacidades.

“Lo veo jugando en punta. Puede jugar un poquito más adelante o más atrás. Es un jugador de distintas características a las que tenemos hoy en el plantel: pivotea, aguanta bien, se mueve muy bien entre líneas y hace muy bien el tercer hombre para la llegada de los de atrás”; explicó el popular ‘Cabezón‘ en una reciente conferencia celebrada en las instalaciones de FBC Melgar.

¿Cómo le fue a Jeriel De Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis llegó a Alianza Lima de cara a la temporada 2024 y tan solo duró medio año. Sus presentaciones no fueron las mejores ya que disputó 11 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. No anotó goles ni tampoco registró asistencias, además que falló diversas chances claras que lo marcaron de forma muy negativa ante los hinchas blanquiazules. Hoy el panorama es distinto y en FBC Melgar le tienen bastante confianza de que pueda triunfar en el 2026.

