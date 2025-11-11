Todavía no termina la temporada 2025, pero los equipos están comenzando a ver los fichajes para la siguiente campaña. El armarse con tiempo, les da la posibilidad que puedan iniciar la pretemporada con el plantel completo. Aparte de un mayor tiempo para practicar, eso lo sabe muy bien FBC Melgar, que está viendo a su próxima estrella en el ataque.

Publicidad

Publicidad

Se ha conocido que el cuadro de Juan Reynoso está interesado en un futbolista que primero fue ofrecido a Universitario de Deportes. Pero claro, los ‘cremas’ todavía no han llegado a tomar una decisión final sobre poder fichar a este jugador. Mientras que en Arequipa están desesperados por tenerlo en sus filas para el 2026.

¿Qué jugador quiere sacarle Melgar a Universitario?

En este caso estamos hablando del jugador Pablo Erustes, que esta temporada viene haciendo una gran campaña. El atacante de Deportivo Garcilaso en un comienzo fue ofrecido para llegar a la ‘U’, pero no se ha dado una respuesta. Por esa razón en Arequipa están viendo como hacer para poder contar con este jugador que podría llegar a sumarles bastante.

En el programa ‘Hablemos de Max’, el periodista Gustavo Peralta contó un poco de como va este traspaso. Pues no es tan fácil como podría pensarse, ya que hay más de dos clubes interesados en esta contratación.

Publicidad

Publicidad

“Melgar está intensificando sus conversaciones para tener a Pablo Erustes, lo quieren si o si, pero entiendo que recién se va a definir la otra semana porque a Erustes lo han ofrecido a la ‘U’ y quieren ver si la ‘U’ acepta ese ofrecimiento, sino ya verán lo de Melgar seguramente”, explicó el comunicador.

Tweet placeholder

ver también Universitario vs. Los Chankas rompe esquemas en la Liga 1: El partido será transmitido gratis por YouTube

Los números de Pablo Erustes este 2025

Pablo Erustes es un futbolista de 31años de edad que viene jugando en el país desde el 2023 cuando llegó a Deportivo Municipal. Luego pasó a las filas del ‘Pedacito de Cielo’, en donde viene jugando regularmente. Pero su contrato está a punto de culminar, pues el 31 de diciembre del 2025 llega a su final.

Publicidad

Publicidad

Con respecto a su rendimiento dentro del terreno de juego, ha logrado disputar un total de 31 partidos, marcando 15 goles y dando 9 asistencias en 2667 minutos. Números nada malos para un jugador que ha estado en todo el frente de ataque. Pues ha sido delantero, extremo por ambas bandas y hasta mediocampista.

Con el tiempo que ha estado en el Perú, podría sacar su nacionalidad y dejar de ocupar cupo de extranjero, lo cual es un dato a tener en cuenta. No se conoce si ya comenzó con este trámite.

Datos Claves

FBC Melgar está interesado en fichar al delantero Pablo Erustes para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

El futbolista Pablo Erustes, de 31 años, termina su contrato con Deportivo Garcilaso el 31 de diciembre de 2025.