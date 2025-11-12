Mientras Britos no sabe si seguirá tapando en Universitario, el club de la Liga 1 que lo rechazó

Universitario de Deportes todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre lo que harán con Sebastián Britos. El portero termina contrato a final de año y su futuro es incierto. Por un lado él quiere quedarse en Ate, pero el club no le da ninguna respuesta con respecto a lo que será su renovación. Así que ya va buscando un nuevo club al que pueda llegar a ir este año.

Hace poco el portero habló con Gol Perú sobre su continuidad, mencionando que estaba buscando quedarse en el club. Pero que no ha recibido ninguna respuesta para poder mantenerse en el equipo. “De mi parte, sí. De repente también la decisión de la parte deportiva. Siempre lo manifesté y demostré (que quiere quedarse)”, explicó.

Sebastián Britos podría ser uno de los futbolistas que deje Universitario para 2026 (Getty Images).

Por ese motivo, Sebastián Britos está viendo posibilidades en otros equipos peruanos para ver si se puede mantener en la Liga 1. Así que ha consultado con un club importante del torneo, pero estos le dijeron que no. Básicamente la respuesta se debe a que en este momento tienen a sus tres porteros ya decididos.

¿Qué equipo rechazó a Sebastián Britos?

Se trata de Melgar, el elenco arequipeño está viendo los fichajes para el próximo año y les llegó una propuesta del portero uruguayo. Esto se pudo conocer por el periodista Daniel Rodríguez, que terminó por mencionar que le dijeron que no estaban interesados debido a que ya tienen a sus tres porteros para el próximo año. Así que no hay espacio para el ‘charrúa’ en estos momentos.

“Es cierto que Sebastián Britos fue ofrecido a Melgar; sin embargo, como lo informamos hace algunas semanas, Carlos Cáceda, Jorge Cabezudo y Ricardo Farro están en la consideración del comando técnico para la temporada 2026. Por ello la respuesta del cuadro rojinegro fue que no están buscando portero”, explicó en sus redes sociales.

Esto deja a Britos con un futuro que todavía se mantiene nebuloso al no conocer donde jugará. Lo que si se sabe, es que el uruguayo quiere mantenerse al menos una temporada más jugando, no piensa en el retiro a pesar de sus 37 años de edad que ya tiene.

Los números de Sebastián Britos este año 2025

El portero nacido en Minas Uruguay en 1988 ha sido titular indiscutible en Universitario de Deportes. Jorge Fossati ha confiado muy bien en él, pero parece que ya no desean contar con sus servicios por el momento.

A lo largo de este año ha jugado 39 partidos a nivel local como internacional en la Copa Libertadores. Recibió tan solo 28 goles, mientras que pudo mantener su portería a cero en 17 juegos. Todo esto en 3510 minutos.

Datos Claves

El portero de Universitario de Deportes , Sebastián Britos , finaliza su contrato a fin de año y busca su renovación.

, , finaliza su contrato a y busca su renovación. El club Melgar rechazó fichar a Britos porque ya cuenta con Carlos Cáceda, Jorge Cabezudo y Ricardo Farro .

rechazó fichar a Britos porque ya cuenta con . Sebastián Britos (nacido en 1988) jugó 39 partidos en 2025 y mantuvo su portería a cero en 17 juegos.

