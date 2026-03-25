El Torneo Apertura 2026 entra en su punto más caliente y el clásico entre Alianza Lima y Universitario ya no solo se juega entre dos: hay un tercero que observa, analiza y se ilusiona. Se trata de Los Chankas, que ha irrumpido con fuerza y hoy comparte la cima del campeonato.

Publicidad

El protagonista de esta historia es el técnico Walter Paolella, quien no dudó en ser directo sobre lo que espera del clásico. “Ojalá empaten pues eso nos favorece a nosotros”, soltó sin rodeos en una charla con L1 MAX, dejando en claro que su equipo no solo compite: también calcula cada escenario posible en la tabla.

La lógica es clara. Tanto Alianza Lima como Universitario llegan con la presión de ganar, pero un empate abriría la puerta para que Chankas pueda tomar ventaja. En un torneo corto, ese tipo de resultados puede marcar diferencias decisivas.

Y lo cierto es que el presente respalda la ilusión. Los Chankas suma 20 puntos en 8 fechas, con una campaña impecable de 6 victorias y 2 empates. Invictos y con confianza, se han convertido en la gran sorpresa del campeonato, rompiendo cualquier pronóstico inicial.

Publicidad

🎙️EN VIVO | Walter Paolella sobre el clásico: "OJALÁ EMPATEN PORQUE ESO NOS FAVORECE A NOSOTROS".#HablemosDeMAX #LosChankas



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/eeSkfuxm4l



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/w2k7rkHhSc — L1MAX (@L1MAX_) March 25, 2026

Los Chankas esperan el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima

El detalle que potencia aún más el escenario es el calendario. Mientras el clásico se jugará primero, Chankas enfrentará a FC Cajamarca con el resultado ya conocido. Una ventaja estratégica que puede influir directamente en la motivación y el enfoque del equipo.

Así, el clásico no solo define orgullo y puntos: puede redefinir la tabla. El profesor Walter Paolella lo tiene claro y lo dijo sin filtro. En este Apertura, cada resultado pesa y mientras todos miran el Monumental, hay un líder silencioso esperando el momento perfecto para dar el golpe.

Publicidad

El técnico Walter Paolella elegido como el mejor estratega de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora se juega el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima se jugará desde las 8:00 PM del sábado 4 de abril en el estadio Monumental y será válido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX, canal que se transmite de manera directa en Movistar Deportes, Claro TV, DGO y Best Cable. Además, también tendrás gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Publicidad

Datos claves

Los Chankas lideran el Apertura 2026 con 20 puntos en ocho fechas disputadas.

El técnico Walter Paolella busca un empate en el clásico para beneficiar su liderato.

El club mantiene un invicto de 6 victorias y 2 empates en el torneo.