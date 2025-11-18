Bombazo en Alianza Lima: Los dos jugadores extranjeros que no seguirían para el 2026

Alianza Lima tiene en mente el cierre de la temporada 2025 con el objetivo de ser Perú 2 y así pasar a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Si bien es una tarea complicada pues tendrá que vencer a Sporting Cristal y Cusco FC, en paralelo se viene pensando qué jugadores no continuarán en el plantel.

Así pues, Alianza Lima empezó a dar luces de los movimientos que haría renovándole a los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor. De igual manera, Pablo Ceppelini seguiría en el plantel, pero hay dos extranjeros que ya no estarían en los planes.

Se trata de Alan Cantero y Guillermo Enrique. Ambos jugadores comparten el mismo futuro y dejarían Alianza Lima al término de sus respectivos contratos. Es más, hay que mencionar que los dos están en calidad de cedidos y el cuadro íntimo no contempla una compra por ninguno de los dos.

Quizá la única salida sería extender sus préstamos, pero tanto Godoy Cruz (dueño de Alan Cantero) y Gimnasia y Esgrima La Plata (dueño de Guillermo Enrique) hasta ahora solo quieren la venta de sus jugadores y no contemplan una extensión de los préstamos.

Alan Cantero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Qué jugadores dejan Alianza Lima?

Alan Cantero y Guillermo Enrique no seguirían en Alianza Lima al término de sus contratos en diciembre del 2025. Esto quiere decir que si los dos jugadores extranjeros se marchan, el cuadro íntimo tendrá la opción de fichar a dos nuevos internacionales.

La decisión pasa principalmente por la situación que exigen los clubes de Alan Cantero (Godoy Cruz) y Guillermo Enrique (Gimnasia y Esgrima La Plata). Las dos instituciones quieren que Alianza Lima compre a sus jugadores y ninguno, al menos hasta ahora, está dispuesto a extender el vínculo de los préstamos.

Guillermo Enrique, jugador de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto dinero gana Alan Cantero?

Alan Cantero gana 13 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el delantero se lleva 156 mil dólares por temporada.

¿Cuánto dinero gana Guillermo Enrique?

Guillermo Enrique gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el lateral se lleva 120 mil dólares por temporada.

Datos claves

Alan Cantero y Guillermo Enrique no seguirían en Alianza Lima al finalizar sus préstamos que vencen en diciembre del 2025.

Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata (clubes dueños de Alan Cantero y Guillermo Enrique) solo buscan la venta de los jugadores.

Alianza Lima tendría dos cupos de extranjeros disponibles si ambos jugadores se marchan.

