Hizo expulsar a Hernán Barcos, descendió este año y ahora jugará en el fútbol argentino

El fútbol peruano está llegando a su final, tan solo resta una jornada para que se decida todo. Por esa razón ya los equipos están comenzando a armarse para el próximo año, pero no solo pasa en el Perú, sino también en el exterior. En este caso, hay un jugador nacional que deja la Liga 1 para probar suerte en Argentina, una plaza nada sencilla.

En este caso hablamos de Paolo Fuentes, que este año estuvo jugando en Alianza Universidad. El defensor nacional si bien no ha tenido el mejor de sus años, pues su equipo terminó yéndose a la B. Logró destacar lo suficiente como para que pueda lograr emigrar. Argentina será su nuevo hogar desde el próximo año 2026.

Esta será la primera experiencia de Fuentes fuera del país, anteriormente solo ha jugado en cuadro del fútbol peruano. Melgar, Sport Boys, Cienciano, y ADT han sido los elencos que ha defendido hasta el momento el central de 29 años de edad. Quien espera tener una próspera carrera fuera del país ahora que se le está dando esta importante oportunidad.

Paolo Fuentes fichó por Racing de Córdoba (Foto: X).

El club al que se está yendo es CA Racing de Córdoba, cuadro de la Segunda División de Argentina. En esta temporada 2025 culminó en la posición 11 del grupo A con 41 puntos, quedándose sin posibilidad de lograr pelear por ascender a la máxima división del fútbol argentino.

Aldair Fuentes hizo expulsar a Hernán Barcos

Por la jornada número 13 del Torneo Clausura, Alianza Lima visitó a Alianza Universidad en Huánuco. El conjunto de Néstor Gorosito necesitaba ganar y se enfrentaba a un equipo que peleaba por no descender. Es así como los ‘íntimos’ se vieron sorprendidos por los locales que terminaron ganando el compromiso por 2-1 con tantos de Joffer Escobar y Yorleys Mena, Eryc Castillo descontó.

Lo más curioso de este partido, fue la expulsión de Hernán Barcos, quien en una jugada en el piso, intentó seguir el balón con los pies. Pero no pensó en darle una fuerte patada a Aldair Fuentes, quien se tiró inmediatamente al sentir el contacto. El árbitro decidió al final expulsar al ‘pirata’, dejando a los íntimos con uno menos y sin chances de darle vuelta al resultado.

Los números de Aldair Fuentes este 2025

Este año Aldair Fuentes ha sido constante en el cuadro de Alianza Universidad. Pese a eso, no ha tenido la mayor de las suertes para evitar el descenso. En este equipo ha jugado tanto como central, como pivote en algunos partidos.

En total registra 23 partidos, hizo un gol frente a Comerciantes Unidos, mientras que no tuvo asistencias y todo esto lo hizo en 1676 minutos.

