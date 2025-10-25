La impresionante campaña de Claudio Biaggio con Comerciantes Unidos: cerca de salvarse del descenso en Liga 1

Comerciantes Unidos es una de las grandes revelaciones de este Torneo Clausura 2025. Pero, lo más importante para el cuadro de Cutervo es que está muy cerca de asegurar la permanencia en la Liga 1. Esto se debe a la gran campaña del entrenador argentino Claudio Biaggio, quien le cambió la cara rotundamente al equipo.

El ‘Pampa’, apodo de Claudio Biaggio, asumió en Comerciantes Unidos el pasado 5 de agosto. En aquel momento, el equipo tenía sólo 1 punto en el Torneo Clausura y 12 unidades en la Acumulada. Estaba a una diferencia de siete puntos del último club que se salvaba del descenso (Deportivo Binacional, hoy ya bajado, tenía 19).

La gran campaña de Claudio Biaggio con Comerciantes Unidos en números

El reto no fue fácil para el entrenador argentino, pero ciertamente, todo mejoró para ‘Las Águilas Cutervinas’. Desde el primer partido el pasado 8 de agosto, donde empató 1-1 ante Cienciano hasta el último ante Juan Pablo II College por 1-0, sumó un total de 21 puntos.

Han sido 11 partidos para Comerciantes Unidos con Claudio Biaggio de entrenador: son 6 victorias, 3 empates y sólo 2 derrotas. Actualmente, los de Cutervo tienen 33 puntos y están 5 puntos arriba de UTC (debe un partido), el último que está descendiendo en la Liga 1. ¿En el Torneo Clausura? Está en quinta posición con 22 unidades.

Sin dudas, el ‘Pampa’ cambió la mentalidad de un equipo que sumó mucho más en 11 partidos que en todo el Apertura y las primeras 4 jornadas del Clausura. El mérito está a la vista con impresionantes resultados y la gran chance de salvarse del descenso.

Quedan 9 puntos en juego para ‘Las Águilas Cutervinas’ donde deben enfrentar a Sporting Cristal como local, visitar a Ayacucho FC (duelo directo por la permanencia) y recibir a ADT.

Todos los resultados de Comerciantes Unidos con Claudio Biaggio de DT

Fecha 5: 1-1 vs. Cienciano (Local)

Fecha 6: 1-2 vs. Atlético Grau (Visitante)

Fecha 7: 1-2 vs. Alianza Universidad (L)

Fecha 8: 0-1 vs. Sport Boys (V).

Fecha 9: 2-0 vs. Sport Huancayo (L).

Fecha 10: 4-0 vs. Alianza Lima (V).

Fecha 11: 1-1 vs. FBC Melgar (L).

Fecha 13: 2-1 vs. UTC (L).

Fecha 14: 1-1 vs. Cusco FC (V).

Fecha 15: 1-0 vs. Alianza Atlético (L).

Fecha 16: 0-1 vs. Juan Pablo II College (V).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

Tabla de posiciones de la Acumulada 2025 de la Liga 1 Perú

