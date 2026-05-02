La temporada en el fútbol de Europa viene llegando a su final, por esa razón se vienen conociendo los equipos que van ascendiendo. En este caso, en la Bundesliga ya se pudo conocer un importante equipo que logró volver luego de luchar mucho en la Segunda como es el conjunto de Schalke 04.

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Después de pelear tres años en la Bundesliga 2, el conjunto de Gelsenkirchen retorna a la máxima división de Alemania. Pero lo hace por todo lo alto tras salir campeón, pues consiguieron sacarle una ventaja de 9 puntos y a falta de 6 en disputa, no hay forma que el Paderbon logre pasarlos.

Schalke 04 campeón de la Bundesliga 2 (Foto: Schalke 04).

En este caso su último partido fue bastante emotivo, con un lleno total esperando el ascenso. Kenan Karaman fue el autor de la única conquista del partido, a los 15 minutos logró marcar para poner en ventaja a los locales. Logrando de esta forma el tan ansiado ascenso, esta fue una dura lucha que acabó por fin y ahora vuelven por todo lo alto.

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Jefferson Farfán y Carlos Zambrano festejan a lo grande

Los únicos peruanos que han logrado jugar con los colores del conjunto azul son Jefferson Farfán y Carlos Zambrano. Estos estuvieron jugando juntos entre el 2008 y 2010, siendo aparte de compañeros también en la Selección Peruana.

El ‘Kaiser’ no estuvo mucho tiempo en este equipo, tan solo duró del 2008 al 2010 antes de irse al FC St. Pauli. En total fueron 20 partidos los que disputó con el conjunto alemán, marcando un solo gol.

Por su lado, la ‘Foquita’ se le dio tiempo de poder estar más tiempo en este conjunto del 2008 hasta el 2015. Su gran capacidad física y técnica hicieron que muchos equipos se fijen en él, pero no sería hasta hasta el 2015 cuando el Al-Jazira lo terminó fichando. En Alemania jugó 228 partidos y anotó 53 goles, aparte festejó una Copa de Alemania en el 2010/11.

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