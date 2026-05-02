Pese a perder, jugador de CD Moquegua se rindió ante dos futbolistas de Alianza Lima

Alianza Lima volvió a ganar y venció 2-1 a CD Moquegua, gran triunfo para los victorianos que terminaron por consolidarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. CD Moquegua fue un duro rival, que se plantó muy bien en Matute, pero que no pudo evitar caer.

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El único gol del conjunto visitante se dio mediante Edgar Lastre, que de tiro libre sorprendió a un Alejandro Duarte que cometió un blooper que pudo costar caro. Pese a esto ganaron, pero el atacante fue entrevistado tras el partido y no dudó en hablar de los jugadores que más admira en Alianza Lima.

“Cambié de camiseta con mi compatriota, con Eryc Castillo. Estoy muy contento por el gran momento que está pasando; es fruto de su esfuerzo. A Fernando Gaibor también lo veía desde muy chiquito y estoy muy contento de jugar en contra de él”, expresó a L1 Max con respecto a sus ídolos.

“Yo estuve en las menores de Emelec y ahí estaba Gaibor, así que jugar contra él es algo muy lindo. ¿Y con Castillo? También estuvo en Barcelona SC; jugamos algunos clásicos en los que yo estaba en la banca porque era juvenil. Pero igual estoy muy contento”, sentenció.

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Resumen del partido:

📽️🔥 RESUMEN DE LA VICTORIA DE ALIANZA SOBRE MOQUEGUA



Alianza Lima le ganó 2-1 a Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los goles blanquiazules fueron de Castillo y Girotti, mientras que Lastre descontó para la visita.



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Eryc Castillo y Fernando Gaibor la rompen en Alianza Lima

Justo los dos ecuatorianos están en un tremendo momento con Alianza Lima, demostrando un gran nivel dentro de la cancha. Con goles y asistencias estos dos se están volviendo bastante letales en las porterías rivales. Esto es algo que sin duda alguna beneficia mucho al ataque ‘blanquiazul’.

Desde que han elevado su nivel ambos se han convertido en la manija del equipo. Logrando ser elementos bastante buenos, con muy buena capacidad para generar peligro. Castillo hoy es el goleador del equipo con 8 goles, mientras tanto Gaibor es uno de los que mejor juega en el mediocampo dando pases entre líneas que rompen las defensas.

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