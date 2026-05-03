FC Barcelona está muy cerca de asegurar el título de LALIGA 2025-26. Puede ser campeón este domingo 3 de mayo dependiendo de lo que ocurra en el partido Espanyol vs. Real Madrid por la fecha 34. Con el triunfo ante Osasuna el sábado en Pamplona, los ‘Culés’ están muy cerca de la consagración.

Publicidad

El Barça hizo su trabajo en El Sadar. Sobre el final, le ganó a Osasuna por 2-1 con goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres (foto de portada). De esta manera, llegó a los 88 puntos en el primer lugar, sacando 14 de diferencia con respecto a su escolta, Real Madrid.

Este domingo, el conjunto ‘merengue’ disputa su partido de esta jornada ante Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellà. Un mal resultado podría adelantar el festejo de su rival de toda la vida, incluso antes de Clásico en el Camp Nou el próximo domingo 10 de mayo.

Publicidad

¿Qué necesita FC Barcelona para ser campeón este domingo?

Tras el 2-1 ante Osasuna, FC Barcelona puede ser campeón este domingo 3 de mayo, pero necesita que Real Madrid pierda o empate ante RCD Espanyol en Cornellà. Si gana el conjunto ‘blanco’ la definición por el título se extenderá una semana.

Si esto último ocurre, el Barça podría ser campeón ante el Madrid en el Clásico del próximo domingo 10 de mayo. Sería un partido imperdible donde el festejo podría darse al final de dicho encuentro. En cambio, si ya tiene el título asegurado, festejará antes del inicio de partido y hasta los ‘Merengues’ podrían hacerle pasillo.

Por lo pronto, son momentos de definición de LALIGA donde el equipo de Hansi Flick está bien perfilado para festejar y todo será cuestión de tiempo. Aún así, los ‘Culés’ salvarían la temporada con este título, todo lo contrario a un cuestionado equipo ‘madrileño’.

Publicidad

¿A qué hora se juega RCD Espanyol vs. Real Madrid?

RCD Espanyol vs. Real Madrid se juega este domingo 3 de mayo por LALIGA 2025-26 desde las 14:00 horas de Lima, Perú (21:00 horas local).

¿Dónde ver EN VIVO RCD Espanyol vs. Real Madrid?

El partido entre RCD Espanyol y Real Madrid se puede ver en vivo para toda Sudamérica (con excepción de Brasil) por DSports en TV y la plataforma online DGO.

NOTICIA EN DESARROLLO