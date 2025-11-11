¿Catriel Cabellos se aleja de Sporting Cristal? La drástica decisión que tomó tras su expulsión

El presente de Catriel Cabellos en Sporting Cristal atraviesa un momento de tensión. Después de ser expulsado en el duelo ante Cienciano, el joven mediocampista decidió viajar a Argentina, lo que ha generado comentarios sobre su continuidad en el equipo rimense.

Catriel Cabellos, quien llegó con altas expectativas y es uno de los proyectos más prometedores del club, se fue del Perú rumbo a Argentina a falta de una fecha para terminar el Torneo Clausura de la Liga 1, pero hay que dejar en claro que el campeonato sigue pues se tienen que jugar los Play Offs.

Además, en medio de los malos resultados recientes, su ausencia no ha pasado desapercibida. Si bien tiene contrato hasta el 2028, tal parece que la paciencia en La Florida se agotó y verán si lo venden o prestan en la próxima temporada.

Algunos comentarios de los hinchas de Cristal tras la expulsión de Catriel ante Cienciano: “Directo al departamento psicológico Cabellos, increíble que por una jugada tan simple y sin ningún tipo de peligro, Catriel decidió meterle el codo al de Cienciano”. Mar-Chand: “Si no es el peor fichaje en la historia del club por costo/rendimiento choca en el palo”.

¿Catriel Cabellos deja Sporting Cristal?

El volante Catriel Cabellos parece haber dado un paso al costado en Sporting Cristal. Luego de su expulsión ante Cienciano, el futbolista viajó a Argentina para tomarse vacaciones, mientras el club analiza su futuro.

Recordemos que si bien fue expulsado ante Cienciano, y no jugará la última fecha del Clausura, todavía quedan los partidos del Play Offs para definir en qué puesto irá Sporting Cristal a la Copa Libertadores 2026.

¿Cuánto dinero gana Catriel Cabellos?

Catriel Cabellos gana 8 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 96 mil dólares.

¿Hasta cuándo Catriel Cabellos tiene contrato con Sporting Cristal?

Catriel Cabellos firmó por cuatro temporadas con Sporting Cristal. Teniendo vínculo desde el 2025 hasta el 2028, además el cuadro celeste adquirió el 50% del jugador, mientras que Racing Club se quedó con el otro 50%.

