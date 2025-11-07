Martín Távara salvó a Sporting Cristal, pero así lapidan a Catriel Cabellos por irse expulsado ante Cienciano: “La peor desgracia”

Una luz de esperanza para Sporting Cristal fue el partido de hoy frente a Cienciano. Los rimenses vencieron a los imperiales con un gol agónico de Martín Távara, quien fiel a su estilo anotó de tiro libre una verdadera ‘pinturita’ que calma las aguas entre los aficionados. Al margen de los tres puntos y de que ahora se alistan para el final del Torneo Clausura 2025, el nombre de Catriel Cabellos ya no puede ser visto ni en pintura.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Si bien no fue titular e ingresó en el arranque del segundo tiempo del Sporting Cristal vs. Cienciano que se disputó en el Estadio Alberto Gallardo, Catriel Cabellos se fue expulsado cuando no tenía ni 10 minutos en el campo de juego. De manera increíble y sin ningún tipo de entendimiento, el volante metió un codazo en contra de Agustín González. En principio instancia fue amarilla, pero tras la revisión en el VAR se vino la tarjeta roja.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Es decir, encima que a lo largo de la presente temporada no se ganó un lugar dentro del equipo titular y que recién ahora con Paulo Autuori está empezando a sumar minutos, cuando claramente ya es tarde para evidenciar que pueda ser importante en Sporting Cristal, ahora Catriel Cabellos no es más soportado por los hinchas y, además de ser insultado desde las tribunas cuando se dirigía a los vestuarios, en redes sociales lo vienen cuestionando.

Los mensajes que recibe Catriel Cabellos tras irse expulsado en el Sporting Cristal vs. Cienciano

“A Catriel Cabellos se le debe rescindir el contrato hoy mismo. Qué basura de jugador. Toda de Innova Sports“, “Ojo que Catriel Cabellos es otra muestra del conflicto de intereses en Cristal. No es AGREF, pero es VALORA. Otra agencia de representación de Raffo y compañía”, “¿500 mil pagaron por este muerto? Qué irresponsable, Catriel Cabellos” y “Catriel Cabellos es la peor desgracia que le pudo pasar a Cristal desde la era Innova. Toda de Joel Raffo. Que se largue ya”; fueron las reacciones más llamativas de los hinchas rimenses.

ver también Gustavo Zevallos explicó por qué Pedro Aquino firmó por Alianza Lima y no volvió a Sporting Cristal: “Nunca tuvimos interés”

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Y es que tampoco podemos perder de vista que Catriel Cabellos significó ser en su momento una de las apuestas más importantes de la directiva de Sporting Cristal. Pagando medio millón de dólares por un porcentaje de traspaso, siendo Racing Club de Avellaneda el dueño de sus derechos, lo concreto es que no ha generado ningún tipo de rédito en el equipo, peor aún cuando apenas se fue expulsado se apreció el gesto de lamento por parte de Paulo Autuori.

¿Cuál es la situación contractual de Catriel Cabellos en Sporting Cristal?

Catriel Cabellos llegó a Sporting Cristal de cara a la presente temporada 2025 y firmó contrato hasta diciembre del año 2028, así que en el papel todavía le quedaría un buen tramo de estadía en el Rímac. Eso sí, al día de hoy no genera consenso entre las opiniones de los hinchas y habría que ver cuál será la postura del comando técnico liderado por un Paulo Autuori.

El entrenador brasileño mantiene contrato y se quedará en el club celeste. Es más, de acuerdo a distintas informaciones de los últimos días, realizará una especie de reingeniería en la plantilla para darle mayor nivel de competencia y categoría pensando en el objetivo del título nacional en el 2026, el cual por cierto es esquivo para la institución desde la temporada 2020.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES