Christian Cueva filtró el motivo de Bruno Pérez para anular el gol de Sport Boys ante Alianza Lima

El esperado debut de Christian Cueva en el Torneo Clausura dejó mucha tela que cortar en el fútbol peruano. Tras sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Sport Boys frente a Alianza Lima, ‘Aladino’ rompió el silencio y contó detalles inéditos de la conversación que sostuvo con el juez principal Bruno Pérez.

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La gran controversia del encuentro se desató cuando el árbitro decidió invalidar un gol clave anotado por el atacante uruguayo Luis Urruti debido a un contacto previo con la mano. La decisión generó molestia e incredulidad en el plantel rosado, por lo que el experimentado mediocampista nacional no dudó en asumir la voz del equipo dentro de la cancha.

Christian Cueva jugó los últimos minutos del partido. (Foto: X).

Christian Cueva reveló una conversación

Lejos de guardar silencio, ‘Aladino’ relató paso a paso cómo fue el diálogo con el colegiado en pleno terreno de juego para entender el criterio adoptado. “Conversé con Bruno (Pérez). Con el respeto que ellos merecen porque nos podemos equivocar, somos humanos; él tiene su interpretación de las reglas”, afirmó el volante.

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Cueva continuó explicando su punto de vista sobre la jugada y la postura que le expuso al juez principal durante el choque. “Yo tengo una a mi manera, quizá estoy equivocado, pero siento que cuando a ‘Tito’ Urruti le toca la mano, no saca ninguna ventaja cuando se hace el gol”, sostuvo el mediocampista.

Sin embargo, Bruno Pérez le fue tajante al explicarle la norma que rige actualmente en el arbitraje y le dio un detalle que sorprendió al propio futbolista. “Pero ellos interpretan que al hacer el gol, lo anulan, porque si lo hubiese tocado Nequecaur, me dijo que hubiera sido gol”, reveló Cueva sobre la aclaración reglamentaria.

El renovado compromiso de Christian Cueva

Más allá de la polémica arbitral que opacó su reestreno, Cueva prefirió enfocarse en lo positivo de volver a competir de manera oficial. “Estoy muy contento de estar aquí. Quiero agradecer al club, a la hinchada, al equipo… la verdad que me están haciendo sentir como en casa”, manifestó el seleccionado peruano.

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“El equipo viene en crecimiento. Poco a poco voy a retribuir de la mejor manera. Me voy a dar ÍNTEGRO al club. Tito Urruti NO saca ventaja de nada. Dessio la va tener un poco difícil, hay un plantel exquisito”



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Asimismo, el volante chalaco expresó su compromiso con la institución y se mostró ilusionado de cara a lo que resta del campeonato. “Me siento feliz disfrutando del fútbol y yo sé que poquito a poquito voy a retribuir eso de la mejor manera”, remarcó con entusiasmo ante los medios de comunicación.

Sport Boys lo ayudó desde el comienzo

Con esta reaparición, el mediocampista confía en dejar atrás el parón deportivo y enfocarse al cien por ciento en el aspecto futbolístico. “Estuve un mes casi parado, pero me siento bien. Pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero no. Creo que con el transcurrir de los partidos y los minutos que pueda tener voy a estar mucho mejor”, concluyó, dejando en claro que su meta es volver a ser el conductor determinante que Sport Boys necesita para pelear en lo más alto. Luego del empate a uno con el equipo del pueblo.

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