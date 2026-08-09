Carlos Zambrano confiesa que todavía piensa en su amor por Alianza Lima: jugando en el Sport Boys

Apenas terminó el partido ante Alianza Lima. Carlos Zambrano abrió su corazón, siendo futbolista de Sport Boys. Dijo extrañar el club íntimo.

Carlos Zambrano rompió el silencio tras el empate 1-1 entre Sport Boys y Alianza Lima. El defensor central no ocultó la nostalgia que le genera recordar su etapa en el club victoriano, aun cuando hoy defiende los colores de la Misilera.

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El ‘Kaiser’, pieza clave del esquema rosado en el Torneo Clausura, enfrentó por primera vez a su exequipo tras su llegada al Callao. En sus declaraciones posteriores al partido, el zaguero dejó ver el afecto que todavía conserva por la institución íntima.

Carlos Zambrano jugando contra Alianza Lima. (Foto: X).

La nostalgia viva por Alianza Lima y su paso por Matute

“Se extraña mucho, pero hoy me debo al Boys, estoy muy feliz ahí. Aspirar a cosas positivas y tenemos un gran plantel que podemos luchar”, confesó el defensor sobre la inevitable desconexión tras su salida.

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Zambrano remarcó que mantiene un gran recuerdo del entorno blanquiazul a pesar de la forma en que culminó su ciclo. “Me llevo bien con todos, lamentablemente ocurrieron cosas extrafutbolísticas que uno debe aceptarlo. Muy agradecido con todo el club, con los jugadores y dirigentes”, puntualizó.

El compromiso profesional con el Sport Boys

Pese a ese sentimiento por el cuadro victoriano, el zaguero enfatizó su entrega total con el proyecto chalaco. Su liderazgo ha sido clave para devolverle la confianza a un plantel que busca meterse en la pelea internacional.

“Vamos paso a paso. El club ha venido de muchos años de resultados negativos y mi llegada ha ayudado mucho al grupo para agarrar confianza. Creo que merecemos más y apuntar a un torneo internacional”, agregó.

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El análisis del vibrante 1-1 en la cuarta fecha del Clausura

Respecto al trámite del juego frente a los íntimos, Zambrano valoró la entrega del equipo rosado, aunque no ocultó el sabor agridulce por haber dejado escapar la victoria en los minutos finales.

“Nos quedamos tranquilos por el gran esfuerzo. Mucha gente menospreciaba el trabajo del club. Nos vamos tristes porque teníamos ganas de mantener el arco en cero. Es un gran grupo que está metiendo y nos quedamos con ese sinsabor de un punto nomás”, concluyó.

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