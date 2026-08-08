Pablo Guede borró a 6 jugadores en Alianza Lima para el partido ante Sport Boys: los motivos

Alianza Lima dio a conocer los jugadores convocados para el duelo ante Sport Boys. Hay seis ausencias por diferentes motivos. Conoce los casos.

Alianza Lima enfrenta este sábado 8 de agosto a Sport Boys en el Estadio Nacional de Lima. Se trata del duelo por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Para este encuentro, el entrenador Pablo Guede dio a conocer la lista de jugadores convocados y destacan varias ausencias.

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Para este duelo ante Boys, Alianza Lima necesita la victoria para alejarse de todos los equipos con 7 puntos. Por eso, Guede quiere contar con sus mejores futbolistas. Así, no hay grandes modificaciones respecto a los duelos anteriores.

La única novedad en la lista de convocados es el ingreso de Josué Estrada a la consideración, con respecto al mismo listado ante Alianza Atlético en la fecha pasada. No hay nombres salientes, sino que Estrada se suma como opción para la defensa.

Josué Estrada, defensor de Alianza Lima (Instagram @joestrada07).

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Los jugadores convocados de Alianza Lima para jugar ante Sport Boys

ARQUEROS: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz. DEFENSORES: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Josué Estrada.

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Josué Estrada. VOLANTES: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud.

Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud. DELANTEROS: Paolo Guerrero, Federico Girotti y Geray Motta.

Los 6 jugadores borrados por Pablo Guede

De esta forma, con Estrada adentro para el partido ante Sport Boys, los 6 jugadores borrados por Pablo Guede son Kevin Quevedo, Luis Ramos, Piero Cari, D’Alessandro Montenegro, Alessandro Burlamaqui y Cristian Carbajal.

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Los casos de Kevin Quevedo y Piero Cari son bien conocidos, ya que ambos están en buenas condiciones físicas, pero Guede prefiere a otros nombres para la consideración. Este mismo caso corre para D’Alessandro Montenegro, quien no ha tenido lugar con el entrenador.

Por su parte, Luis Ramos y Cristian Carbajal se siguen recuperando de sendas lesiones. En tanto, lo de Alessandro Burlamaqui es una incógnita, ya que venía de una lesión, pero se viene entrenando a la par en los últimos días. Su ausencia puede estar ligada a que no está al 100 por ciento físicamente.

DATOS CLAVE

8 de agosto : Alianza Lima y Sport Boys juegan por el Torneo Clausura.

: Alianza Lima y Sport Boys juegan por el Torneo Clausura. Pablo Guede : el DT convocó al defensa Josué Estrada para este encuentro.

: el DT convocó al defensa Josué Estrada para este encuentro. 6 ausencias: Quevedo, Ramos, Cari, Montenegro, Burlamaqui y Carbajal quedaron fuera del partido.