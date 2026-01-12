Cienciano rompe el mercado y prepara equipazo con una de las revelaciones de la Liga 1 en 2025

Hace años Cienciano no termina de ser uno de los equipos que son protagonistas de la Liga 1. Siempre termina faltando algo que no les permite estar en los primeros puestos. Este año están buscando cambiar eso, por tal motivo ven la posibilidad de terminar de armar un plantel rico, que sean capaz de plantarle cara a cualquiera.

Por tal motivo, han visto conveniente hacer un fichaje que les va ayudar mucho de cara al gol. Es así como se ha conocido que Neri Bandiera jugará este 2026 en el ‘Papá’. El exatacante del cuadro de Atlético Grau llega completamente libre y espera ser una solución a los problemas de gol que ha tenido el conjunto inca en la pasada campaña.

El periodista Gustavo Adrianzén usó sus redes sociales para confirmar este fichaje antes que el mismo club. “Neri Bandiera será jugador de Cienciano por toda la temporada 2026, acuerdo cerrado y firmado. El atacante jugó 3 años en Atlético Grau, donde disputó 105 partidos y anotó 37 goles. Respecto a Tomás Martinez, nunca hubo nada”, fue lo que puso en su cuenta de X.

Neri Bandiera ante Gremio (Foto: Getty).

Los números de Neri Bandiera el 2025

Neri Bandiera de 36 años de edad en el 2025 jugó prácticamente de todo en el ataque del cuadro ‘Albo’. Se le vio como centro delantero, extremo o incluso en el mediocampo. Por lo cual puede ser muy polifuncional, lo más probable es que en el ‘Papá’ termine siendo delantero, un jugador que pueda lograr ser un dolor de cabeza para las defensas rivales.

En cuanto concierne a su temporada en el conjunto de Grau, pues terminó haciendo una gran temporada con 39 partidos disputados, aparte hizo 12 goles, 4 asistencias y todo esto en 2828 minutos en cancha. Así que con esto asegura que va a ser un gran refuerzo para Cienciano que necesita un jugador que pueda finalizar las jugadas.

Sobre todo a la hora de jugar en el Cusco, en donde han dejado de ser un equipo temible. Así que en este caso Bandiera podría llegar a ayudarlos bastante a conseguir ser más intimidantes y conseguir ser un candidato al título como pasaba en años anteriores.

