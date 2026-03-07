Movimiento fuerte en el banquillo de Atlético Grau. Tras la salida del argentino Ángel Comizzo, el club de Piura ya tendría definido a su reemplazante y el nombre elegido genera expectativa en el fútbol peruano.

El principal candidato para asumir la dirección técnica sería Gerardo Ameli, estratega que ya conoce el medio local y que recientemente tuvo una breve experiencia dirigiendo a la Selección Peruana de Fútbol en un compromiso amistoso.

Aquel partido se disputó en la ciudad de Ica frente a Selección de Bolivia y terminó con triunfo de la Bicolor por 2-0. Los goles del encuentro fueron anotados por Piero Magallanes y Bassco Soyer.

De confirmarse su llegada, Ameli tendría la misión de reorganizar a Atlético Grau en la temporada 2026 de la Liga 1, buscando darle estabilidad deportiva al equipo piurano tras la salida de Comizzo y devolverlo a la pelea en el campeonato.

Grau anunció así la salida de Comizzo. (Foto: Atlético Grau)

Gerardo Ameli llega a Atlético Grau

Ameli no es un desconocido para el fútbol peruano. El técnico argentino ya dirigió a Cienciano, donde dejó una buena impresión por su propuesta ofensiva y su capacidad para trabajar con planteles competitivos.

Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Unión La Calera en el fútbol chileno, etapa que fortaleció su perfil como entrenador en Sudamérica

¿Qué edad tiene Gerardo Ameli?

Gerardo Ameli tiene 55 años, nació en argentina y actualmente se encuentra en búsqueda de un club, siendo Atlético Grau su primera opción.

¿Cuál fue el último club que dirigió Gerardo Ameli?

El último club que dirigió Gerardo Ameli fue Alianza Atlético de Sullana, de la Liga 1 de Perú. Tomando el mando desde el 3 de junio del 2024, estuvo hasta el 27 de noviembre del 2025 con un total de 52 encuentros, 25 victorias, 12 empates y 15 derrotas.

Datos claves

Gerardo Ameli es el principal candidato para reemplazar a Ángel Comizzo en Atlético Grau.

Ameli dirigió a la Selección Peruana en un amistoso venciendo 2-0 a Bolivia en Ica.

El técnico argentino registra experiencia previa en el fútbol peruano dirigiendo al club Cienciano.

