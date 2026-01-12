¿El último fichaje de Universitario? Lo que se sabe de la llegada de Iván Tapia a Ate

Uno de los jugadores que está sonando bastante para poder convertirse en nuevo elemento de Universitario de Deportes es Iván Tapia. Este sería el último extranjero que llegaría a Ate para defender al cuadro ‘crema’. Pero ante tantas noticia, se dio a conocer la verdad de su fichaje y si es que realmente llegará o no para la temporada 2026.

Varias cuentas en las redes sociales han dado a conocer que Tapia será nuevo mediocampista de la ‘U’. Ya dan por hecho este fichaje para la campaña que se viene este año. Pero todavía el club no ha dado ningún anuncio, por eso se ha dado a conocer si es que realmente van a ficharlo o solo es un rumor que se ha generado para conseguir interacciones.

Iván Tapia a Universitario (Foto: X).

La periodista Andrea Closa en el programa Fútbol Como Cancha de RPP simplemente negó cualquier llegada de este mediocampista. “La información que yo tengo, a ver, he visto que distintos colegas lo han mencionado e inclusive desde Argentina ha salido también la información. A mí, fuentes del club me indican que es totalmente falso, cito lo que me mencionan, totalmente falso“, explicó en un comienzo.

¿Por qué no llegaría Iván Tapia?

Para comenzar, Universitario de Deportes tiene que definir muy bien la situación de sus nacionalizados. Williams Riveros y Matías Di Benedetto, por lo que si no consiguen a tiempo ser peruanos, ocuparán plaza de extranjero. Complicando bastante la situación para traer a un jugador de fuera.

Pero eso no es todo, todavía no se confirma la regla de 7 extranjeros para esta temporada. Mientras esto no se pueda esclarecer, pues los clubes no pueden estar fichando antes de conocer la norma. Ya que esto podría complicarlos bastante en un futuro.

“Me mencionan que desconocen de dónde surge ese rumor, pero por lo menos fuentes de Universitario aseguran que al momento no hay ninguna oferta ni ninguna negociación con Iván Tapia, mucho menos un acuerdo. Y hay otro tema también que tiene que ver con el tema de los siete extranjeros, porque claro, todavía no ha sido oficializado, o sea, los clubes han decidido modificar eso en el reglamento, pero es la federación la que tiene que aprobar ese cambio, entonces sería irresponsable tanto en Universitario como en cualquier otro equipo llegar a un acuerdo con un séptimo extranjero cuando todavía no está oficializado. De hecho, consulté por esa situación y me dicen que no es un hecho que se apruebe lo de los siete extranjeros, podría no aprobarse“, sentenció la periodista.

Datos Claves