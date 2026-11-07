Cienciano vs. Sport Huancayo: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 16 de la Liga 1

Cienciano y Sport Huancayo se enfrentan este sábado 7 de noviembre, por la fecha 16 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Cienciano recibe a Sport Huancayo este sábado 7 de noviembre desde las 20:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Cienciano necesita puntos para no seguir enredado en la mitad de la tabla, mientras Sport Huancayo llega con el envión de pelear arriba y la chance de meterle presión a los de arriba.

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Para el local es una oportunidad de cortar la irregularidad y acercarse a la parte alta, mientras que para la visita es una parada exigente en su pulseada por los primeros puestos.

La actualidad de ambos equipos

Cienciano llega golpeado tras caer de visitante ante Alianza Lima, un traspié que cortó el envión que había tomado con el 3-0 a Atlético Grau. El equipo está en la mitad de tabla con 17 puntos en 15 partidos y necesita resultados para no seguir mezclado en la zona media.

Sport Huancayo, en cambio, atraviesa un buen momento. Viene de golear 2-0 a Melgar de local y antes había goleado 4-1 a Alianza Atlético, con una sola caída en el medio ante ADC Juan Pablo II. Está tercero con 31 puntos y se mete en la pelea por los puestos de arriba cada vez que suma de a tres.

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El historial entre Cienciano y Sport Huancayo

El historial entre ambos tiene 33 enfrentamientos y una ligera ventaja para Sport Huancayo, que ganó 13 contra 10 de Cienciano, con 10 empates en el medio. En materia de goles también se impone la visita, con 49 contra 39.

El duelo más reciente, en mayo, terminó 2-2 en la casa de Sport Huancayo, y el antecedente anterior fue una goleada 5-2 también a favor del local de turno en aquel momento. La historia reciente muestra paridad, aunque con tendencia a partidos con goles de los dos lados.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Sport Huancayo vs. Cienciano 2-2 Liga 1 21/09/2025 Sport Huancayo vs. Cienciano 5-2 Liga 1 29/04/2025 Cienciano vs. Sport Huancayo 2-1 Liga 1 18/09/2024 Cienciano vs. Sport Huancayo 3-1 Liga 1 12/04/2024 Sport Huancayo vs. Cienciano 1-2 Liga 1 22/07/2023 Cienciano vs. Sport Huancayo 1-0 Liga 1 18/02/2023 Sport Huancayo vs. Cienciano 1-3 Liga 1 04/10/2022 Cienciano vs. Sport Huancayo 0-1 Liga 1 15/05/2022 Sport Huancayo vs. Cienciano 3-3 Liga 1 14/08/2021 Cienciano vs. Sport Huancayo 0-0 Liga 1

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Horario del partido

Perú: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Movistar Deportes, Liga1 Play, TV 360

Movistar Deportes, Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Asociacion Deportiva Tarma vs. Sporting Cristal — sábado 7 de noviembre, 13:00 hs

FC Cajamarca vs. Alianza Atletico — sábado 7 de noviembre, 15:30 hs

Melgar vs. ADC Juan Pablo II — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs

Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs

Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis