Cienciano vs. Sport Huancayo: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 16 de la Liga 1

Cienciano recibe a Sport Huancayo este sábado 7 de noviembre desde las 20:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Cienciano necesita puntos para no seguir enredado en la mitad de la tabla, mientras Sport Huancayo llega con el envión de pelear arriba y la chance de meterle presión a los de arriba.
Para el local es una oportunidad de cortar la irregularidad y acercarse a la parte alta, mientras que para la visita es una parada exigente en su pulseada por los primeros puestos.
La actualidad de ambos equipos
Cienciano llega golpeado tras caer de visitante ante Alianza Lima, un traspié que cortó el envión que había tomado con el 3-0 a Atlético Grau. El equipo está en la mitad de tabla con 17 puntos en 15 partidos y necesita resultados para no seguir mezclado en la zona media.
Sport Huancayo, en cambio, atraviesa un buen momento. Viene de golear 2-0 a Melgar de local y antes había goleado 4-1 a Alianza Atlético, con una sola caída en el medio ante ADC Juan Pablo II. Está tercero con 31 puntos y se mete en la pelea por los puestos de arriba cada vez que suma de a tres.
El historial entre Cienciano y Sport Huancayo
El historial entre ambos tiene 33 enfrentamientos y una ligera ventaja para Sport Huancayo, que ganó 13 contra 10 de Cienciano, con 10 empates en el medio. En materia de goles también se impone la visita, con 49 contra 39.
El duelo más reciente, en mayo, terminó 2-2 en la casa de Sport Huancayo, y el antecedente anterior fue una goleada 5-2 también a favor del local de turno en aquel momento. La historia reciente muestra paridad, aunque con tendencia a partidos con goles de los dos lados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Sport Huancayo vs. Cienciano
|2-2
|Liga 1
|21/09/2025
|Sport Huancayo vs. Cienciano
|5-2
|Liga 1
|29/04/2025
|Cienciano vs. Sport Huancayo
|2-1
|Liga 1
|18/09/2024
|Cienciano vs. Sport Huancayo
|3-1
|Liga 1
|12/04/2024
|Sport Huancayo vs. Cienciano
|1-2
|Liga 1
|22/07/2023
|Cienciano vs. Sport Huancayo
|1-0
|Liga 1
|18/02/2023
|Sport Huancayo vs. Cienciano
|1-3
|Liga 1
|04/10/2022
|Cienciano vs. Sport Huancayo
|0-1
|Liga 1
|15/05/2022
|Sport Huancayo vs. Cienciano
|3-3
|Liga 1
|14/08/2021
|Cienciano vs. Sport Huancayo
|0-0
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Movistar Deportes, Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Asociacion Deportiva Tarma vs. Sporting Cristal — sábado 7 de noviembre, 13:00 hs
- FC Cajamarca vs. Alianza Atletico — sábado 7 de noviembre, 15:30 hs
- Melgar vs. ADC Juan Pablo II — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs
- Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Cienciano y Sport Huancayo se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Movistar Deportes, Liga1 Play y TV 360.
- Cienciano suma 17 puntos en el torneo.
- Sport Huancayo suma 31 puntos en el torneo.