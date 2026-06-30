Comisión Disciplinaria tomó decisión sobre la denuncia de Universitario a Paolo Guerrero y Renzo Garcés

Se pudo conocer la decisión de la Comisión Disciplinaria con respecto a la denuncia que hizo Universitario.

Universitario de Deportes decidió presentar una denuncia por presuntas infracciones de parte de Paolo Guerrero y Renzo Garcés. Si bien la Comisión Disciplinaria aceptó revisar esta denuncia, decidió declararla infundada y procedió a archivar ambos casos.

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De esta forma, ninguno de los jugadores será sancionado y podrán jugar con normalidad el próximo partido de la Liga 1. Lo que termina por ahora con una confrontación que tienen los ‘cremas’ ante Alianza Lima. Lo cual ya viene desde hace bastante tiempo y que siempre buscan el más mínimo detalle para intentar perjudicar al otro.

El dictamen final fue el siguiente para ambos jugadores: “DECLARAR INFUNDADA la denuncia interpuesta por el club Universitario de Deportes en contra del jugador JOSÉ PAOLO GUERRERO GONZÁLES y RENZO GARCÉS MORI”.

Respuesta de la Comisión Disciplinaria sobre Renzo Garcés.

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Respuesta de la Comisión Disciplinaria sobre Paolo Guerrero.

¿Por qué Universitario reclamó en contra de estos jugadores?

Para comenzar es importante mencionar que esta denuncia partía de acciones que se dieron en el año 2025. Por lo que hablamos de algo que ocurrió hace bastante tiempo, que no termina siendo algo reciente y que es lo que más llama la atención.

El periodista Kevin Pacheco detalló más sobre las acciones que buscaban sancionar: “En el caso de Garcés, por supuestamente infringir una norma en el partido ante Deportivo Garcilaso de la fecha 8 del Torneo Clausura y en el caso de Paolo Guerrero, por supuestamente tener algún altercado o una especie de reclamo con un aficionado de la semifinal del año pasado con Sporting Cristal”.

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Alianza Lima piensa en el Torneo Clausura

Después de solucionar esta situación, el cuadro de Alianza Lima está enfocado en una sola cosa y es poder ganar el Torneo Clausura. De esta forma lograrían salir campeones nacional, así que están tirando toda la carne al asador en lograr el objetivo.

Incluso sacrificaron la Copa de la Liga, en la cual terminaron presentando a un equipo de juveniles para competir en ella. En la cual no consiguieron acceder a la siguiente ronda de los octavos de final.

Datos Claves

Comisión Disciplinaria declaró infundada la denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés.

declaró infundada la denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés. Sucesos de 2025 ante Garcilaso y Cristal originaron este reclamo formal ya archivado.

ante Garcilaso y Cristal originaron este reclamo formal ya archivado. Alianza Lima busca ganar el Torneo Clausura tras jugar otra copa con equipo juvenil.