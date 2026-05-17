Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Los Chankas 1-0 CD Moquegua

Terminó la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 con el partido disputado en la ciudad de Andahuaylas entre Los Chankas vs. CD Moquegua. Teniendo como uno de los grandes favoritos para quedarse con la victoria al equipo liderado técnicamente por Walter Paolella, así lo consiguieron y a continuación revisaremos cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato.
En cuanto a cómo se dio el encuentro el día de hoy en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas, desde un inicio vimos cómo Los Chankas intentaron imponer condiciones ya que siempre aprovechan su condición de local jugando en altura y en una cancha que bien conocen. Recién a los 44′ apareció Oshiro Takeuchi para abrir el marcador tras un buen cabezazo en área de CD Moquegua.
De acuerdo a lo que pasó en la etapa complementaria, fue Los Chankas quien apuró las acciones para buscar más diferencia en el marcador ya que el triunfo era el único resultads que le servía y se complicaron un poco cuando a los 78′ se dio la expulsión de Carlos Pimienta. Finalmente, el resultado quedó 1-0 a favor de los locales y siguen soñando con el título del Torneo Apertura 2026.
Fuente: Los Chankas.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 al término de la fecha 15
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|15
|11
|3
|1
|26
|7
|19
|36
|2
|Los Chankas
|15
|10
|3
|2
|23
|16
|7
|33
|3
|Cienciano
|15
|9
|2
|4
|29
|18
|11
|29
|4
|Universitario
|15
|7
|4
|4
|22
|14
|8
|25
|5
|FBC Melgar
|15
|7
|3
|5
|25
|18
|7
|24
|6
|Deportivo Garcilaso
|15
|6
|4
|5
|17
|17
|0
|22
|7
|Cusco FC
|15
|6
|3
|6
|18
|23
|-5
|21
|8
|Alianza Atlético
|15
|5
|5
|5
|18
|14
|4
|20
|9
|ADT
|15
|5
|5
|5
|20
|17
|3
|20
|10
|Comerciantes Unidos
|15
|5
|5
|5
|18
|19
|-1
|20
|11
|CD Moquegua
|15
|5
|2
|8
|17
|23
|-6
|17
|12
|Sporting Cristal
|15
|4
|4
|7
|24
|26
|-2
|16
|13
|UTC Cajamarca
|15
|4
|4
|7
|19
|24
|-5
|16
|14
|Sport Boys
|15
|4
|4
|7
|14
|19
|-5
|16
|15
|FC Cajamarca
|15
|4
|3
|8
|21
|26
|-5
|15
|16
|Sport Huancayo
|15
|4
|3
|8
|18
|27
|-9
|15
|17
|Juan Pablo II
|15
|4
|3
|8
|20
|35
|-15
|15
|18
|Atlético Grau
|15
|3
|4
|8
|11
|17
|-6
|13
Resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026
Las palabras de Pablo Guede después de derrotar a Cienciano: “Quedan dos finales todavía”
Viernes 15 de mayo
- FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón
- Universitario de Deportes 0-1 Atlético Grau | Estadio Monumental
Sábado 16 de mayo
- FBC Melgar 4-1 Sport Huancayo | Estadio Monumental UNSA
- Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético | Estadio Juan Pablo II
- Cienciano 0-1 Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys 1-0 Cusco FC | Estadio Miguel Grau del Callao
Domingo 17 de mayo
- ADT 2-0 Comerciantes Unidos | Estadio Unión Tarma
- Deportivo Garcilaso 2-0 UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Los Chankas 1-0 CD Moquegua | Estadio Los Chankas
DATOS CLAVES
- Walter Paolella lideró la victoria de Los Chankas por 1-0 ante CD Moquegua.
- El delantero Oshiro Takeuchi anotó el único gol del partido al minuto 44′.
- Los Chankas sumaron 33 puntos y se ubican en el segundo puesto del torneo.