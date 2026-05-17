Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Los Chankas 1-0 CD Moquegua

Terminó la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 con el partido disputado en la ciudad de Andahuaylas entre Los Chankas vs. CD Moquegua. Teniendo como uno de los grandes favoritos para quedarse con la victoria al equipo liderado técnicamente por Walter Paolella, así lo consiguieron y a continuación revisaremos cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato.

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En cuanto a cómo se dio el encuentro el día de hoy en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas, desde un inicio vimos cómo Los Chankas intentaron imponer condiciones ya que siempre aprovechan su condición de local jugando en altura y en una cancha que bien conocen. Recién a los 44′ apareció Oshiro Takeuchi para abrir el marcador tras un buen cabezazo en área de CD Moquegua.

De acuerdo a lo que pasó en la etapa complementaria, fue Los Chankas quien apuró las acciones para buscar más diferencia en el marcador ya que el triunfo era el único resultads que le servía y se complicaron un poco cuando a los 78′ se dio la expulsión de Carlos Pimienta. Finalmente, el resultado quedó 1-0 a favor de los locales y siguen soñando con el título del Torneo Apertura 2026.

Fuente: Los Chankas.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 al término de la fecha 15

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 15 11 3 1 26 7 19 36 2 Los Chankas 15 10 3 2 23 16 7 33 3 Cienciano 15 9 2 4 29 18 11 29 4 Universitario 15 7 4 4 22 14 8 25 5 FBC Melgar 15 7 3 5 25 18 7 24 6 Deportivo Garcilaso 15 6 4 5 17 17 0 22 7 Cusco FC 15 6 3 6 18 23 -5 21 8 Alianza Atlético 15 5 5 5 18 14 4 20 9 ADT 15 5 5 5 20 17 3 20 10 Comerciantes Unidos 15 5 5 5 18 19 -1 20 11 CD Moquegua 15 5 2 8 17 23 -6 17 12 Sporting Cristal 15 4 4 7 24 26 -2 16 13 UTC Cajamarca 15 4 4 7 19 24 -5 16 14 Sport Boys 15 4 4 7 14 19 -5 16 15 FC Cajamarca 15 4 3 8 21 26 -5 15 16 Sport Huancayo 15 4 3 8 18 27 -9 15 17 Juan Pablo II 15 4 3 8 20 35 -15 15 18 Atlético Grau 15 3 4 8 11 17 -6 13

Resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Viernes 15 de mayo

FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón

Universitario de Deportes 0-1 Atlético Grau | Estadio Monumental

Sábado 16 de mayo

FBC Melgar 4-1 Sport Huancayo | Estadio Monumental UNSA

Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético | Estadio Juan Pablo II

Cienciano 0-1 Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys 1-0 Cusco FC | Estadio Miguel Grau del Callao

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Domingo 17 de mayo

ADT 2-0 Comerciantes Unidos | Estadio Unión Tarma

Deportivo Garcilaso 2-0 UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Los Chankas 1-0 CD Moquegua | Estadio Los Chankas

DATOS CLAVES