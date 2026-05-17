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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Los Chankas 1-0 CD Moquegua

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego de la victoria de Los Chankas ante CD Moquegua en Andahuaylas.

Los Chankas vs. CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Los Chankas vs. CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.

Terminó la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 con el partido disputado en la ciudad de Andahuaylas entre Los Chankas vs. CD Moquegua. Teniendo como uno de los grandes favoritos para quedarse con la victoria al equipo liderado técnicamente por Walter Paolella, así lo consiguieron y a continuación revisaremos cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato.

En cuanto a cómo se dio el encuentro el día de hoy en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas, desde un inicio vimos cómo Los Chankas intentaron imponer condiciones ya que siempre aprovechan su condición de local jugando en altura y en una cancha que bien conocen. Recién a los 44′ apareció Oshiro Takeuchi para abrir el marcador tras un buen cabezazo en área de CD Moquegua.

De acuerdo a lo que pasó en la etapa complementaria, fue Los Chankas quien apuró las acciones para buscar más diferencia en el marcador ya que el triunfo era el único resultads que le servía y se complicaron un poco cuando a los 78′ se dio la expulsión de Carlos Pimienta. Finalmente, el resultado quedó 1-0 a favor de los locales y siguen soñando con el título del Torneo Apertura 2026.

Fuente: Los Chankas.

Fuente: Los Chankas.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 al término de la fecha 15

#Equipo PJGEPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima1511312671936
2Los Chankas1510322316733
3Cienciano1592429181129
4Universitario157442214825
5FBC Melgar157352518724
6Deportivo Garcilaso156451717022
7Cusco FC156361823-521
8Alianza Atlético155551814420
9ADT155552017320
10Comerciantes Unidos155551819-120
11CD Moquegua155281723-617
12Sporting Cristal154472426-216
13UTC Cajamarca154471924-516
14Sport Boys154471419-516
15FC Cajamarca154382126-515
16Sport Huancayo154381827-915
17Juan Pablo II 154382035-1515
18Atlético Grau153481117-613

Resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

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Viernes 15 de mayo

  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón
  • Universitario de Deportes 0-1 Atlético Grau | Estadio Monumental

Sábado 16 de mayo

  • FBC Melgar 4-1 Sport Huancayo | Estadio Monumental UNSA
  • Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético | Estadio Juan Pablo II
  • Cienciano 0-1 Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys 1-0 Cusco FC | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 17 de mayo

  • ADT 2-0 Comerciantes Unidos | Estadio Unión Tarma
  • Deportivo Garcilaso 2-0 UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Los Chankas 1-0 CD Moquegua | Estadio Los Chankas

DATOS CLAVES

  • Walter Paolella lideró la victoria de Los Chankas por 1-0 ante CD Moquegua.
  • El delantero Oshiro Takeuchi anotó el único gol del partido al minuto 44′.
  • Los Chankas sumaron 33 puntos y se ubican en el segundo puesto del torneo.
Renato Pérez
Renato Pérez
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