Cristian Benavente reveló la razón por la que Sporting Cristal supera a Alianza Lima y a Universitario

Cristian Benavente se ganó el respeto de los hinchas de Sporting Cristal y el odio de los de Alianza Lima y Universitario con una sola declaración. Golpeando a la vez que defendía su punto de vista, el ‘Chaval’ dejó en claro que el cuadro celeste es el mejor del Perú y el club que más se acerca a los de Europa.

Explicando sus motivos en conferencia de prensa, Cristian Benavente reveló por qué Sporting Cristal es el mejor club del Perú: “Es el equipo con mejor organización en el fútbol peruano, con las mejores instalaciones y cuida al futbolista. Es algo muy similar a lo que yo vivía en Europa, en mi época de Bélgica y de Francia, en ese nivel está Sporting Cristal”, detalló el volante.

Así pues, Cristian Benavente dejó en claro que Sporting Cristal está a la altura de los clubes de Bélgica o Francia. Además, también precisó que tienen que buscar el título del Torneo Clausura.

“Lo que se le dice al hincha es que vamos a dar todo por continuar con esta racha de victorias que se ha venido teniendo en el Torneo Clausura y que el objetivo de ellos es el mismo que el nuestro: ganar y darle campeonatos a Cristal”, reveló Cristian Benavente en su presentación oficial como nuevo jugador de Sporting Cristal.

Benavente en su presentación como nuevo jugador de Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Cristian Benavente contó por qué decidió fichar por Sporting Cristal

El ‘Chaval’ Benavente reveló con lujo de detalles por qué terminó eligiendo a Sporting Cristal sobre otros clubes de Europa: “Mi intención era mantenerme en Europa, pero me llega el contacto de Sporting Cristal y es algo que lo tomo en cuenta porque es un club grande”.

Cristian Benavente ficha por Sporting Cristal a los 31 años. Teniendo una larga carrera, el ‘Chaval’ ha pasado por clubes como Real Madrid Castilla de España, Charleroi de Bélgica, Pyramids de Egipto, Nantes de Francia e incluso Alianza Lima, César Vallejo y Sport Boys de Perú.

¿Cuánto gana Cristian Benavente?

Cristian Benavente gana 15 mil dólares aproximadamente. Fichando hasta diciembre del 2026, si el volante cumple todo su contrato se llevará alrededor de 255 mil dólares.