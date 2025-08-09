El motivo sin filtros de Luis Abram para rechazar a Alianza Lima y fichar por Sporting Cristal

Luis Abram terminó fichando por Sporting Cristal y rechazando la oferta de Alianza Lima. Explicando la razón de su decisión, el defensor dejó en claro que su prioridad siempre fueron los celestes y confesó que los íntimos presionaron bastante para tenerlo.

Dando sus razones en conferencia de prensa, Luis Abram dejó en claro que Sporting Cristal es su casa y que, si bien Alianza Lima lo intentó todo, su decisión ya estaba tomada: “Se conversó con Alianza Lima, pero la verdad, en mi cabeza solo estaba Sporting Cristal. El grupo ya venía con buenos jugadores, eso fue también uno de los temas importantes por los cuales decidí volver”, explicó el defensor.

Así pues, Luis Abram dejó en claro que prefirió Sporting Cristal sobre Alianza Lima por la calidad de jugadores que hay en uno y otro plantel. Además, también reveló que ya tuvo su primera charla con el técnico Paulo Autuori.

“Conversé con Paulo Autuori sobre mis sensaciones y cómo me sentía. Él me comentó lo que quería de los centrales. Ahí estuvimos charlando un rato de las ideas. Así que él decidirá si salgo o no el domingo”, reveló Luis Abram en su presentación como nuevo jugador de Sporting Cristal.

Abram en su primer entrenamiento con Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Luis Abram prometió títulos con Sporting Cristal

Luis Abram también entró en temas netamente deportivo y prometió títulos con Sporting Cristal: “Siempre sigo a Sporting Cristal y es un momento complicado, en cuanto a títulos; pero, siempre lo he visto jugar bien. Hay partidos buenos y partidos malos; pero, siempre lo he visto con la misma línea. Creo que tiene una necesidad de títulos, así que vamos a trabajar por eso”.

Luis Abram vuelve a Sporting Cristal con 29 años. El defensor ha tenido un paso regular por clubes como Vélez Sarsfield de Argentina, Granada de España, Cruz Azul de México y Atlanta de Estados Unidos. Ahora regresa al club con el que debutó en Perú y solo quiere el título nacional.

¿Cuánta gana Luis Abram?

Luis Abram gana 50 mil dólares en promedio. Fichando por Sporting Cristal hasta junio del 2028, si cumple todo su contrato se llevará alrededor de 1 millón 750 mil dólares.