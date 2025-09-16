Giro inesperado en Sporting Cristal: la radical decisión de Paulo Autuori con Cristian Benavente

Si bien Cristian Benavente llegó a Sporting Cristal para ser una solución más en el mediocampo, tal parece que eso no es lo mismo que piensa el técnico Paulo Autuori. Y vaya que lo ha dejado muy en claro.

Hay que tener en cuenta que el técnico Paulo Autuori es uno de esos personajes que habla más con sus acciones que con sus palabras. Y ahora le está mandando un claro mensaje a Cristian Benavente, que se puede interpretar como un “no cuento contigo”.

Lo mismo dicen en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes. Hablando del tema Sporting Cristal, todos coincidieron en que está claro que Paulo Autuori no quiere a Cristian Benavente, pues no lo toma en cuenta.

Uno de los más enérgicos fue el periodista David Chávez, que habló sobre la situación de Cristian Benavente en Sporting Cristal: “Benavente está bien, pero si el comando técnico no lo quiere, ya es un tema aparte. No lo quiere tomar en cuenta”.

¿Por qué Cristian Benavente todavía no debuta con Sporting Cristal?

Cristian Benavente todavía no debuta en Sporting Cristal puesto que el técnico Paulo Autuori no lo tiene en cuenta. Si bien se informó que el volante ya está listo, es más una decisión del comando técnico.

No hay que olvidar que Paulo Autuori había declarado que él no pidió ningún fichaje. Es más, el entrenador comentó que le gusta trabajar con los jugadores que tiene o con las canteras, pero no así con los fichajes que llegan.

¿Cuánto gana Cristian Benavente?

Cristian Benavente gana 15 mil dólares en Sporting Cristal, según reportes oficial de Salary Sport. Teniendo contrato hasta diciembre del 2026, si cumple todo su vínculo se habrá llevado 255 mil dólares en promedio.

¿Hasta cuándo Cristian Benavente tiene contrato con Sporting Cristal?

Cristian Benavente tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Fichado en agosto del 2025, el volante todavía no suma minutos y el técnico Paulo Autuori analizaría pedir su cesión.

