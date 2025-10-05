Sporting Cristal sufrió una dolorosa derrota por 3-2 en Tarma ante ADT el pasado sábado. El duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 le impidió a los ‘Celestes’ acercarse al líder Universitario. Entre los jugadores que no cumplieron una buena actuación destacó Yoshimar Yotún, que no está en un buen momento. La situación es peor para otro futbolista del plantel de Paulo Autuori.

Yoshimar Yotún fue de lo más criticado por los hinchas de Sporting Cristal y no es para menos. No tuvo un buen partido y, ciertamente, desde su vuelta tras su grave lesión, no se ha encontrado con su mejor forma física. Sin embargo, para Paulo Autuori, sigue siendo titular incluso por encima de Cristian Benavente.

Poco antes del inicio del partido ante ADT, se especulaba con la titularidad de Cristian Benavente en el mediocampo de los ‘Cerveceros’ por segundo partido consecutivo. En el triunfo 3-0 ante Ayacucho FC, había tenido una buena participación con 39 toques de balón, 26 de 32 pases completados, un tiro al palo y un pase clave dado, según datos destacados de Sofascore.

Cristian Benavente, suplente y sin entrar ante ADT

Pero, a pesar de cumplir de buena forma ante Ayacucho, Autuori decidió que su lugar vuelva a ser ocupado por Yoshimar Yotún. Los resultados están a la vista, con el mal partido del capitán ‘celeste’ y la caída ante ADT, que siempre se hace fuerte en Tarma.

Yotún tuvo 51 toques de balón, 31 de 39 pases precisos y el dato más preocupantes fueron sus 14 pérdidas, según datos de Sofascore. Jugó 76 minutos hasta que fue reemplazado por Maxloren Castro. Dato no menor el ingreso del futbolista convocado por la Selección Peruana de Manuel Barreto.

No obstante, Benavente quedó en el banco de suplentes. Autuori optó por el ingreso de Castro así como de Irven Ávila, Fernando Pacheco y Henry Caparó antes que el ‘Chaval’. Una decisión llamativa y que explica que el brasileño no confía aún en el jugador nacido en España.

Cristian Benavente habló sobre próximo partido ante Universitario

Tras la derrota ante ADT, Sporting Cristal tendrá poco más de 10 días para preparar su próximo partido. Será ante Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo el miércoles 15 de octubre. Precisamente, para este duelo, Cristian Benavente dejó declaraciones.

“Partidos complicados, todos lo son, más ahora terminando el torneo. Hay que luchar y seguir por la línea de trabajo que seguro va a dar resultados”, tiró respecto al próximo partido ante la ‘U’.

Y cerró: “Se entiende que el hincha siempre quiere más, más goles, que haya jugadas ofensivas, pero hay que entender que los partidos tienen fases y en este caso hemos manejado bien el encuentro”.