Sporting Cristal viene entrenando de manera regular en las instalaciones de La Florida con miras a la reanudación del Torneo Clausura 2025. Con miras a seguir prendidos en la parte más alta de la tabla de posiciones es que ya podemos ir viendo cuáles son los presentes y las novedades de tres jugadores de la plantilla, tales como Cristian Benavente, Miguel Araujo y Gustavo Cazonatti.

En esta oportunidad fue Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, quien dio detalles sobre lo que viene ocurriendo con los jugadores anteriormente expuestos. Si bien cada uno atraviesa un panorama muy distinto en cuanto lesiones y nivel futbolístico, lo concreto ahora mismo es que trabajan bajo la atenta mirada del profesor Paulo Autuori y de su comando técnico.

El caso de Cristian Benavente es el más llamativo ya que hasta ahora no pudo debutar en el Torneo Clausura 2025, pese a que pasaron tres jornadas desde que fue presentado. “No juega porque recién había llegado. Él está entrenando normal, igual que todos los demás jugadores. No existió un combo Abram más Benavente. Son dos operaciones totalmente aisladas, no tienen nada que ver una con la otra”; enfatizó Gustavo Zevallos en una reciente nota con ‘RPP‘.

Lo último que se sabe sobre las recuperaciones de Miguel Araujo y Gustavo Cazonatti

Miguel Araujo sufrió una lesión en la muñeca jugando frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y tuvo que ser operado a la brevedad, así que, de acuerdo a los avances, se espera que en las próximas semanas ya pueda estar de regreso en los campos de juego con Sporting Cristal. “Está recuperándose y esperamos contar con él cuando se reinicie el torneo”; detalló Gustavo Zevallos.

Por otro lado, Gustavo Cazonatti atraviesa un proceso mucho más largo de recuperación tras sufrir una complicada lesión en los ligamentos de la rodilla y que vendría atravesando el último tramo para volver a entrenar a la par de sus compañeros. “Está bien. En noviembre esperamos que vuelva a jugar con nosotros”; señaló el Director Deportivo de la institución rimense y con lo cual queda en evidencia que por ahora estás son las novedades más resaltantes.

¿Cuántos convocados tiene Sporting Cristal en la Selección Peruana?

Mientras el Torneo Clausura 2025 se encuentra en receso, la Selección Peruana se alista para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y tiene en su plantel a cinco jugadores de Sporting Cristal. Diego Enríquez, Luis Abram, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles y Yoshimar Yotún están bajo la dirección técnica de Óscar Ibañez. Además, en cuanto a los sparrings que entrenan a la par, están Maxloren Castro y Mateo Rodríguez.

Los próximos partidos de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Fecha 8 | Cusco FC vs. Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 9 | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 10 | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 11 | Descansa

Fecha 12 | Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Fecha 13 | ADT vs. Sporting Cristal

Fecha 14 | Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 15 | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 16 | Sporting Cristal vs. Los Chankas

Fecha 17 | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 18 | Sporting Cristal vs. Cienciano

Fecha 19 | Atlético Grau vs. Sporting Cristal

