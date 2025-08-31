En pleno receso: el ultimátum que Paulo Autuori le habría dado a Cristian Benavente en Sporting Cristal

Mientras la Selección Peruana se alista para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Liga 1 se encuentra en un receso importante que ayuda a que los equipos puedan ponerse a punto. Uno de ellos es Sporting Cristal, sobre todo con jugadores que todavía no debutan, tal y como es el caso de Cristian Benavente que recibió una llamativa novedad.

Y es que no podemos perder de vista que el popular ‘Chaval’ fue presentado en Sporting Cristal a inicios del mes de agosto, pasaron tres jornadas del Torneo Clausura 2025 y todavía no pudo decir presente en el campo de juego. Es más, ni siquiera ha salido en lista de convocados para los partidos y muchos se preguntan si es que realmente Paulo Autuori lo tendrá en sus planes o si en todo caso estuvo de acuerdo con su arribo a la institución.

Lo concreto a estas alturas del campeonato es que Cristian Benavente sí será utilizado por el comando técnico, aunque no hay fecha exacta. No se trata de una lesión o molestia física de por medio, sino más bien de una estado futbolístico en donde el jugador debe ponerse a la par de sus compañeros. Esta situación sería tomado como un singular ultimátum en el club ahora que estamos en el receso.

Los detalles sobre el presente de Cristian Benavente en Sporting Cristal

“Y también dijo que Paulo Autuori sí iba a tener en cuenta a Cristian Benavente, ¿Qué pasó? No sé”; fue el contundente comentario de Diego Rebagliati, comunicador deportivo y reconocido hincha de Sporting Cristal, durante la última edición del programa ‘Los Reba’ en señal de la situación que actualmente viene atravesando el volante nacional que espera recuperar sus mejores versiones.

Quien también dio detalles sobre el presente del popular ‘Chaval’ fue Gustavo Zevallos, Director Deportivo del club, y dijo lo siguiente en una charla con ‘RPP’: “No jugó porque recién llegó en ese momento. Hemos hablado con Paulo y no tengo dudas que Benavente tendrá su oportunidad en su momento. La operación de Abram y Cristian fueron dos procesos completamente distintos”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristian Benavente en Sporting Cristal?

Cristian Benavente firmó contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2026, por lo cual todavía tiene un buen tramo para demostrar que verdaderamente puede aportar lo suyo en la institución. Veremos si es que en la reanudación del Torneo Clausura 2025 puede tener minutos y a la vez logra ganarse la confianza de un profesor Paulo Autuori que cada vez evidencia que podría estar encontrando el equipo y el funcionamiento que realmente quiere.

Los partidos que le restan jugar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Fecha 8 | Cusco FC vs. Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 9 | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 10 | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 11 | Descansa

Fecha 12 | Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Fecha 13 | ADT vs. Sporting Cristal

Fecha 14 | Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 15 | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 16 | Sporting Cristal vs. Los Chankas

Fecha 17 | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 18 | Sporting Cristal vs. Cienciano

Fecha 19 | Atlético Grau vs. Sporting Cristal

