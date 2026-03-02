Sporting Cristal tomó radical decisión después del polémico video de Maxloren Castro y Jair Moretti

El fin de semana el cuadro de Sporting Cristal sufrió una dura derrota frente al cuadro de Sport Huancayo. Justamente, también se dio la difusión de un polémico video en el que se ve a dos jugadores del cuadro rimense en una fiesta. Esto ha hecho que desde el cuadro ‘celeste’ actúen de inmediato en busca de respuestas claras y tomaron una decisión importante.

Si bien no se sabe la fecha del video que está circulando en las redes sociales. Lo que es cierto es que Maxloren Castro y Jair Moretti son los jugadores que se puede apreciar. Lo curioso es que estarían en una fiesta a las 2 de la mañana según lo que se puede ver las imágenes. Así como la hora de publicación de la historia en una cuenta de Instagram.

Video de Maxloren Castro y Jair Moretti:

Desde Sporting Cristal han tomado una importante decisión al ver este video. Según pudo informar el periodista Alan Diez en RPP, el conjunto del Rímac habría tomado la decisión de dejar a los jugadores implicados de lado para el choque contra Carabobo. Esto con la intensión de poder investigar realmente que es lo que pasó y luego ver el castigo que estos tendrían.

¿Duras bajas para Sporting Cristal?

En el caso de Jair Moretti no ha tenido muchas oportunidades en el primer equipo. Más bien, en lo que va de la temporada solo ha estado en un partido y fue ante Sport Huancayo. Ahí logró anotar un gol en 23 minutos que estuvo en cancha. Pero luego no ha tenido mayores chances, en 3 juegos aparte estuvo en el banco de suplente. Con lo cual no supondría mayor baja para los ‘Celeste’.

Jair Moretti y Maxloren Castro (Foto: Sporting Cristal).

Por otro lado, con Maxloren Castro si hablamos de un jugador que ha venido siendo tomado en cuenta como una alternativa desde el banco de suplentes. En este caso, en la temporada ha logrado disputar 7 partidos, no ha hecho un solo gol, pero si ha dado una asistencia en 253 minutos. El único juego en el que fue titular y terminó los 90 minutos fue ante Juan Pablo II.

