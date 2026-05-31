¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1?

Se viene un Torneo Clausura con equipos peleando por lograr sus diferentes objetivos en este año 2026.

La primera parte de la temporada 2026 de la Liga 1 ha llegado a su final. Los equipos vienen con mucha paridad tanto en la parte de arriba como de abajo de la tabla de posiciones. Por ello, todo se terminará de definir en el Torneo Clausura, pero ¿Cuándo dará inicio?

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Tras haber culminado el Torneo Apertura, ahora todos están pendientes de la fecha en la que dará inicio el segundo certamen del año. Pero claro, en este caso tendrán que esperar más de 1 mes para que pueda volver a rodar la pelota. Esto debido a que se conoce que dará inicio en la segunda quincena de julio. Por ahora no hay programación.

Alianza Lima ganador del Torneo Apertura (Foto: Liga 1).

Hay que precisar que ahora se viene la Copa de la Liga, certamen que se inaugurará este año. El certamen enfrentará a equipos de la Liga 1 y Liga 2, por esa razón se verá frenado en este tiempo el fútbol de Primera.

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¿Cómo se jugará la primera fecha del Torneo Apertura?

Si bien no hay horarios ni programación, por el sorteo hecho a inicio de año se sabe como se jugará la primera fecha.

Fecha 1 del Torneo Clausura:

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Atlético Grau vs UTC

Los Chankas vs Sport Boys

FC Cajamarca vs juan Pablo II

Cienciano vs Melgar

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Cusco FC vs Alianza Atlético

ADT vs Universitario

CD Moquegua vs Comerciantes Unidos

¿Cómo se define al campeón nacional 2026?

El Título de campeón 2026 se define gracias a los torneos cortos (Apertura y Clausura), los cuales determinan mediante diversos detalles al ganador. En este caso, hay 3 opciones para poder salir campeón nacional.

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El primero es mediante ganar los 2 torneos cortos, esto hace que el mejor equipo del año sea premiado automáticamente. Sin la necesidad de tener un enfrentamiento con nadie más.

La segunda forma es por una final directa, en la que tendría que haber dos equipos diferente ganando los torneos cortos. Pero a la vez estar entre los dos primeros lugares del acumulado.

Por último, se daría un playoff final entre los ganadores del Apertura y Clausura, aparte de los dos primeros del acumulado si en caso ninguno fuera ganador de un certamen corto.

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Datos Claves