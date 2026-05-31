Las nuevas reglas que la FIFA implementará en el Mundial 2026 para acelerar el juego y mejorar el VAR

Estamos a solo días para que la pelota ruede y pueda iniciar el Mundial 2026. El cual tiene varios cambios, no solo en el formato con 48 países, sino que también tendrá nuevas reglas. La FIFA lo que busca es hacer más rápido la toma de decisiones, con la intensión que se puedan dar la menor cantidad de paralizaciones posibles.

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Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, tomó la decisión que hacer algunos cambios importantes. Es así como anunció la reglamentación aprovechada por IFAB (International Football Association Board). La cual entrará en vigencia justamente en este certamen internacional.

Pierluigui Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA (Foto: Getty).

Las nuevas reglas para el Mundial 2026

En este caso se vienen normas importantes para que el fútbol sea más rápido, haciendo que se pague el perder tiempo en los partidos.

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Menos interrupciones en los partidos

En los saques de banda la intensión es que se puedan producir más rápido. Por lo que la idea que se tiene es que cada jugador tiene 5 segundos para realizarlos. Esto después de un gesto del árbitro o tras escuchar el silbato. En este caso, si no lo hace rápido, pasará a cobrarse a favor del equipo rival.

En cuanto a los saques de puerta también hay cambios y solo se tendrá 5 segundos para cobrarse. Si es que no se apuran tendrán el castigo de un tiro de esquina en contra.

Adiós a taparse la boca

Por otro lado, también se acaba el gesto de taparse la boca para poder hablar entre rivales. De hacerlo podría recibir la tarjeta roja de forma inmediata. Es importante mencionar que esto solo se dará en una situación de confrontación. Se tapándose la boca con la mano, el brazo o la camiseta.

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No más jugadores abandonando los partidos

Recordemos que hace poco la Selección de Senegal ganó la final contra Marruecos en la Copa Africana de Naciones. Pero por abandonar el campo los jugadores terminaron perdiendo la competencia en mesa.

En este caso la idea es que esto no vuelva a suceder, así que si los jugadores no están de acuerdo con la decisión del árbitro y se van, podrán recibir la tarjeta roja. De igual forma, si un equipo decide provocar la suspensión de un partido, entonces perderá el juego.

Cambios express en el Mundial

El hacer tiempo en los cambios es algo que ya no se podrá ver en el fútbol. La intensión de hacer más rápido la salida de los jugadores hará que tenga que apurarse o podrían quedarse sin un jugador. En este caso, si se demoran más de 10 segundos en salir no se podrá completar al 100% la sustitución. Dejando a su equipo con uno menos, teniendo que esperar hasta la próxima paralización del juego para lograr realizarse.

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Lesiones y atención médica

También se dan cambios en la asistencia médica de los jugadores. En este caso, si un jugador es atendido tendrá que esperar 1 minuto para poder reingresar al campo. Esto con la intensión que el cuerpo médico pueda revisar mejor el estado del jugador lesionado.

El VAR ayudará mucho más

Por último, el VAR podrá tener mayores ayudas para el juez principal. Primero en las rojas, si se comete un error con una doble amarilla ahora si será notificada. Por otro lado, también entrarán en acción por equivocación de identidad en alguna amonestación. Mientras que, los saques de esquina mal cobrados también serán referenciados.

Datos Claves

El presidente Pierluigi Collina anunció nuevas reglas aprobadas por la IFAB para el torneo.

anunció nuevas reglas aprobadas por la IFAB para el torneo. Los jugadores tendrán un límite de 5 segundos para realizar saques de banda y puerta.

para realizar saques de banda y puerta. Habrá expulsión por demorar más de 10 segundos en salir durante una sustitución médica.