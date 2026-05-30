Tras salir campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima, Paolo Guerrero fue claro al decir a qué jugadores quiere en La Victoria.

Paolo Guerrero celebró la obtención del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima, pero también aprovechó para pensar en el futuro del equipo y los refuerzos que podrían potenciar al plantel de cara al Torneo Clausura y los desafíos internacionales que se avecinan.

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Tras la consagración blanquiazul, el histórico delantero habló en exclusiva con L1 MAX y sorprendió al mencionar dos nombres de peso que le gustaría ver defendiendo la camiseta íntima. Se trata de Renato Tapia y André Carrillo, dos referentes de la Selección Peruana que actualmente militan en el extranjero.

“Espero que Renato Tapia y André Carrillo lleguen a Alianza Lima. Son los que están más cerca y por sus venas pasa la sangre blanquiazul. Sería lindo que estuvieran acá”, comentó Paolo Guerrero, dejando en claro cuáles serían sus incorporaciones ideales para fortalecer al vigente campeón del Torneo Apertura.

Las declaraciones del atacante generan ilusión entre los hinchas, aunque las operaciones no parecen sencillas debido a la situación contractual de ambos futbolistas. Aun así, la posibilidad de reunir a varias figuras históricas de la Selección Peruana en Matute alimenta el sueño de los aficionados aliancistas.

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Paolo Guerrero celebrando el título de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Renato Tapia y André Carrillo, los sueños de Paolo Guerrero

Actualmente, Renato Tapia pertenece a Al Wasl FC y mantiene contrato hasta junio de 2027, mientras que André Carrillo tiene vínculo con Corinthians hasta diciembre de 2026, lo que convierte sus posibles llegadas en negociaciones complejas.

Por su parte, Paolo Guerrero sigue siendo una pieza importante en el esquema de Pablo Guede. A sus 42 años, el delantero registró cuatro goles en 13 partidos durante el Torneo Apertura 2026 y fue uno de los referentes del plantel que logró conquistar el primer título de la temporada.

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Paolo Guerrero festejando el triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale actualmente Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Paolo Guerrero manifestó su deseo de que Renato Tapia y André Carrillo se sumen como refuerzos a Alianza Lima.

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El delantero de 42 años registró cuatro goles en 13 partidos durante la campaña del título del Apertura.