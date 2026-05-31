Así quedó la tabla del Torneo Apertura después de la derrota de Sporting Cristal ante Cienciano

El Torneo Apertura llegó a su final y así terminó la tabla de posiciones en el primer certamen del año.

El primer certamen del año llegó a su final, el Torneo Apertura llegó a su cierre con Alianza Lima siendo el gran ganador. Ahora los equipos ya piensan en lo que se les viene, en busca de sus diferentes objetivos para intentar terminar el año 2026 de la mejor forma.

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Justamente el ganador de este certamen culminó en lo más alto con un empate en su visita a FC Cajamarca. El primer gol fue de Jonathan Betancourt, pero Federico Girotti se encargó de marcar el empate para los íntimos.

Universitario de Deportes en esta última fecha festejó con Héctor Cúper en el banco por primera vez. Fue un 2-1 en el Monumental, goles de Anderson Santamaría y Alex Valera, descuento de Piero Magallanes en un juego con varias polémicas.

Mientras tanto, en el Cusco se dio un partidazo con un Cienciano que logró vencer por 3-2 a Sporting Cristal. Para los cusqueños Alejandro Hohberg, Matías Succar y Rafael Lútiger en contra anotaron. Mientras que para la visita Maxloren Castro y Gabriel Santana pusieron los otros goles.

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Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Así quedaron los partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura

Viernes 29 de mayo:

Atlético Grau 1-0 CD Moquegua

Sábado 30 de mayo:

ADT 1-2 Cusco FC

Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II College

Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos

Universitario 2-1 Sport Huancayo

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Domingo 31 de mayo:

Melgar 3-1 Alianza Atlético

FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima

Chankas 2-2 UTC

Cienciano 3-2 Sporting Cristal

Datos Claves