Diego Churín no lo esperaba: La drástica decisión que tomó Cerro Porteño tras su salida de Universitario

El nombre de Diego Churín volvió a sonar con fuerza en Paraguay luego de su salida de Universitario, pero no por un posible regreso inmediato. Según medios guaraníes, Cerro Porteño tomó una decisión contundente con respecto al delantero argentino: no buscará repatriarlo por ahora.

El club azulgrana, que atraviesa una etapa de reestructuración deportiva, decidió que Diego Churín no es prioridad para Cerro Porteño. Es más, el propio vicepresidente de la institución zanjó el tema con una fuerte declaración.

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, charló con ABC Deportes sobre Diego Churín: “La verdad que no está en nuestros planes para el año que viene. Creemos que ya había cumplido su ciclo y él también, por eso se fue a Universitario y estuvo ahí todo el año. De verdad que no he seguido de cerca su carrera, porque no tenemos tanta información de Perú, pero para nosotros ya cumplió un ciclo en el club como jugador”.

Tras ello, el dirigente abrió un poco la puerta y dio pase a un posible regreso, pero no como jugador: “Más adelante, como técnico o como lo que sea, él siempre va a tener las puertas abiertas del club por todo lo que hizo y por ser el máximo goleador”.

Cerro Porteño despidió a lo grande a Diego Churín con esta fotografía. (Foto: Cerro Porteño)

¿Qué dijo Cerro Porteño sobre el fichaje de Diego Churín?

Tras confirmarse que no seguirá en Universitario, Diego Churín fue sorprendido por una medida inesperada de Cerro Porteño, el club con el que hizo historia en Paraguay. El atacante argentino no imaginaba que esto ocurriría tan pronto, pero no será tomado en cuenta según la declaración del vicepresidente Juan Carlos Pettengill.

Con ello una de las puertas fijas de Diego Churín se acaba de cerrar y su regreso a Cerro Porteño no se dará. Con este panorama, lo más probable es que el delantero busque otro club de la Liga 1 de Perú o pueda ir a una liga extranjero de menor calibre.

¿Cuánto dinero gana Diego Churín?

Diego Churín gana 15 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Firmando por una temporada con Universitario, en total se llevaría 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Diego Churín tiene contrato con Universitario?

Diego Churín tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt. También se conoció que el cuadro crema no tiene intenciones de renovarle.

