El impactante nuevo valor de Diego Churín tras definir su continuidad en Universitario

Diego Churín sabe que tiene contrato con Universitario hasta el 31 de diciembre del 2025, pero aunque su mayor preocupación no debería ser eso. Restando todavía dos partidos para terminar de definir si sigue o se va, una nueva noticia irrumpió y puede alterar su futuro deportivo.

Según los últimos reportes de Transfermarkt, el delantero Diego Churín ha sufrido una caída en su valor económico mundial. Llegando a Universitario cuando valía 200 mil euros, a puertas de cumplir 35 años su cotización cayó de manera agresiva.

De esta forma, Diego Churín actualmente vale solo 75 mil euros según la versión oficial de Transfermarkt. Muy lejos de sus 200 mil euros con los que llegó a Universitario, o su millón cuando jugaba en Cerro Porteño, su caída ha sido estrepitosa.

Lamentablemente para Diego Churín, lo más probable es que no siga en Universitario. Teniendo una baja productividad, el delantero argentino es consciente que no tendrá una segunda oportunidad y ya empieza a buscar opciones fuera de Perú.

Diego Churín entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale Diego Churín actualmente?

Diego Churín se posiciona como uno de los delanteros extranjeros con menor cotización de la Liga 1 de Perú. Según información oficial de Transfermarkt, el atacante vale actualmente 75 mil euros.

Hay que tener en cuenta que la última cotización de Diego Churín fue a principios de noviembre del 2025. Esto quiere decir que ya se considera el título que obtuvo con Universitario, pero también se registra su baja productividad de cara al gol.

Diego Churín vale actualmente 75 mil euros. (Foto: Transfermarkt)

¿Cuánto dinero gana Diego Churín?

Diego Churín gana 15 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Firmando por una temporada con Universitario, en total se llevaría 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Diego Churín tiene contrato con Universitario?

Diego Churín tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Diego Churín tiene contrato vigente con Universitario hasta el 31 de diciembre del 2025.

El delantero Diego Churín actualmente vale 75 mil euros, según reportes de Transfermarkt.

Diego Churín llegó a Universitario cuando su valor económico era de 200 mil euros.

