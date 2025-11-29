Universitario confirmó su tercera salida bomba tras anuncios de Sebastián Britos y Diego Churín

Universitario volvió a sacudir el mercado peruano. Después de confirmar las salidas de Sebastián Britos y Diego Churín, se conoció que el club crema anunciará una tercera baja igual de sorprendente: Gabriel Costa no continuará en Ate para la temporada 2026.

La salida de Gabriel Costa marca el final de una etapa irregular, marcada por altibajos y cuestionamientos. Aunque llegó como refuerzo de jerarquía al ser sacado de Alianza Lima, el uruguayo-peruano nunca terminó de consolidarse. La directiva, bajo la presión de renovar el plantel y elevar el nivel competitivo, decidió no extenderle el contrato tras no haber alcanzado los objetivos deportivos.

Dentro de Universitario, la partida de Gabriel Costa se interpreta como un mensaje claro: el 2026 será un año de limpieza total y reestructuración ofensiva. Los cremas buscan un equipo más vertical, más joven y con mayor dinámica, y Costa no encajaba en el modelo que plantea la administración.

La información de la no continuidad de Gabriel Costa en Universitario la brindó el periodista Gustavo Peralta. El hombre de prensa reveló los detalles: “Finalmente no hay renovación automática y Gabriel Costa queda libre este 31 de diciembre”.

Gustavo Peralta reveló que Gabriel Costa se va de Universitario. (Foto: X)

Gabriel Costa se va de Universitario

Universitario no contempla extender el contrato de Gabriel Costa para la temporada 2026. Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta y el futuro del volante ahora sería en algún otro club de la Liga 1, el fútbol de Chile o el de Uruguay.

Con esta tercera salida bomba, Universitario deja en claro que su reestructuración va en serio. Britos, Churín y ahora Costa abren un vacío importante, pero también un espacio para los refuerzos que están por llegar.

Gabriel Costa festejando un gol con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale Gabriel Costa?

Gabriel Costa vale 150 mil dólares, según la última información de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Gabriel Costa?

Gabriel Costa gana 20 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 240 mil dólares.

